A saga dos governistas em busca de um candidato

Com o anúncio de que o vice-governador César Colnago (PSDB) não será o candidato ao governo do Estado do grupo ligado ao governador Paulo Hartung (MDB), há uma total carência de políticos com DNA hartunguista para assumir a tarefa de entrar na disputa ao Palácio Anchieta em nome do grupo.
Desde o dia 9 de julho, quando Paulo Hartung anunciou que não seria candidato, políticos governistas têm feito um esforço para providenciar um substituto.
LINHA DO TEMPO DA SAGA GOVERNISTA
9 de julho: O governador reúne secretários de Estado e diz a eles que não será candidato à reeleição. Eleito governador três vezes (2002, 2006 e 2014), Paulo Hartung alegou à equipe questões pessoais e familiares para não disputar a eleição novamente, além de uma "sensação de dever cumprido".
10 de julho: Hartung concede uma entrevista coletiva e fala pela primeira vez sobre a decisão de não concorrer outra vez ao governo. O emedebista diz que só definirá a quem dará seu apoio quando iniciada a campanha eleitoral.
11 de julho: com Hartung fora da disputa, três nomes são cotados para substituí-lo na disputa ao governo pelo grupo hartunguista: os do deputado estadual Amaro Neto (PRB), o do senador Ricardo Ferraço (PSDB) e o do vice-governador César Colnago (PSDB). Há, ainda, com menos força, o empresário Aridelmo Teixeira (PTB).
12 de julho: em busca de um candidato, governistas fazem sucessivas reuniões. Além de um político competitivo para enfrentar o líder das pesquisas, Renato Casagrande (PSB), precisam aparar arestas criadas na formação das chapas proporcionais.
13 de julho: Amaro decide que não disputará o governo e que vai manter pré-candidatura ao Senado. O senador Ricardo Ferraço (PSDB) sobe na "bolsa de apostas" como o possível representante do grupo governista na disputa ao governo.
14 de julho: lideranças e partidos políticos que costumavam orbitar em volta de Paulo Hartung ganham mais motivos para tentar aproximação com o grupo da oposição, liderado por Renato Casagrande (PSB). Com a aproximação entre o PSB e do presidenciável Ciro Gomes (PDT), é esperada uma repetição da parceria no Espírito Santo.
15 de julho: em entrevista exclusiva para A Gazeta, o governador Paulo Hartung não concorda com a leitura de que a sua não candidatura tenha deixado órfã sua base. O emedebista fala em "congestionamento de candidatos da base".
16 de julho: Ricardo Ferraço diz que mantém pré-candidatura ao Senado e que não vai tentar ser eleito governador em 2018. A situação da base hartunguista não é a boa. Ameaça ruir com a possibilidade de os cerca de dez partidos que a compõe procurarem outros candidatos ao governo, como Rose de Freitas (Podemos) e Casagrande.
17 de julho: pesquisa do Instituto Futura publicada pela Rede Gazeta mostra que, sem Hartung, Casagrande pode vencer a disputa ao governo em primeiro turno. Os demais possíveis pré-candidatos não aparecem com a mesma força.
18 de julho: sem consenso, Ferraço e Colnago não se entendem. O senador faz movimentos interessados em levar o partido para o lado de Casagrande. Colnago tenta reunir condições de lançar ele mesmo como candidato ao governo pelo grupo governista.
19 de julho: governistas não descartam a possibilidade de o grupo governista não ter candidato ao Palácio Anchieta, por conta da dificuldade de Colnago se viabilizar. Bloco tem dificuldades em formar as chapas proporcionais.
20 de julho: César Colnago anuncia que não será candidato ao governo. Candidatura de Rose de Freitas ao governo, que não é aliada de Hartung, passa a ser cogitada como possível destino de lideranças até então ligadas a Hartung.