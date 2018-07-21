A saga dos governistas em busca de um candidato

A executiva estadual, presidida pelo vice-governador César Colnago, apoiou Vandinho Leite e anunciou instauração de comissão de ética contra presidente do Tucanafro. Crédito: Gazeta Online

Com o anúncio de que o vice-governador César Colnago (PSDB) não será o candidato ao governo do Estado do grupo ligado ao governador Paulo Hartung (MDB), há uma total carência de políticos com DNA hartunguista para assumir a tarefa de entrar na disputa ao Palácio Anchieta em nome do grupo.

Desde o dia 9 de julho, quando Paulo Hartung anunciou que não seria candidato, políticos governistas têm feito um esforço para providenciar um substituto.

LINHA DO TEMPO DA SAGA GOVERNISTA

10 de julho: Hartung concede uma entrevista coletiva e fala pela primeira vez sobre a decisão de não concorrer outra vez ao governo. Hartung concede uma entrevista coletiva e fala pela primeira vez sobre a decisão de não concorrer outra vez ao governo. O emedebista diz que só definirá a quem dará seu apoio quando iniciada a campanha eleitoral

11 de julho: com Hartung fora da disputa, três nomes são cotados para substituí-lo na disputa ao governo pelo grupo hartunguista: os do deputado estadual Amaro Neto (PRB), o do senador Ricardo Ferraço (PSDB) e o do vice-governador César Colnago (PSDB). Há, ainda, com menos força, o empresário Aridelmo Teixeira (PTB).

12 de julho: em busca de um candidato, governistas fazem sucessivas reuniões. Além de um político competitivo para enfrentar o líder das pesquisas, Renato Casagrande (PSB), precisam aparar arestas criadas na formação das chapas proporcionais.

13 de julho: Amaro decide que não disputará o governo e que Amaro decide que não disputará o governo e que vai manter pré-candidatura ao Senado . O senador Ricardo Ferraço (PSDB) sobe na "bolsa de apostas" como o possível representante do grupo governista na disputa ao governo.

14 de julho: lideranças e partidos políticos que costumavam orbitar em volta de Paulo Hartung ganham mais motivos para tentar aproximação com o grupo da oposição, liderado por Renato Casagrande (PSB). lideranças e partidos políticos que costumavam orbitar em volta de Paulo Hartung ganham mais motivos para tentar aproximação com o grupo da oposição, liderado por Renato Casagrande (PSB). Com a aproximação entre o PSB e do presidenciável Ciro Gomes (PDT), é esperada uma repetição da parceria no Espírito Santo

15 de julho: em entrevista exclusiva para A Gazeta, o governador Paulo Hartung não concorda com a leitura de que a sua não candidatura tenha deixado órfã sua base. em entrevista exclusiva para A Gazeta, o governador Paulo Hartung não concorda com a leitura de que a sua não candidatura tenha deixado órfã sua base. O emedebista fala em "congestionamento de candidatos da base"

17 de julho: pesquisa do Instituto Futura publicada pela Rede Gazeta mostra que, sem Hartung, Casagrande pode vencer a disputa ao governo em primeiro turno. pesquisa do Instituto Futura publicada pela Rede Gazeta mostra que, sem Hartung, Casagrande pode vencer a disputa ao governo em primeiro turno. Os demais possíveis pré-candidatos não aparecem com a mesma força

18 de julho: sem consenso, Ferraço e Colnago não se entendem . O senador faz movimentos interessados em levar o partido para o lado de Casagrande. Colnago tenta reunir condições de lançar ele mesmo como candidato ao governo pelo grupo governista.

19 de julho: governistas não descartam a possibilidade de o grupo governista não ter candidato ao Palácio Anchieta, por conta da dificuldade de Colnago se viabilizar. Bloco tem dificuldades em formar as chapas proporcionais.