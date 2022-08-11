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Folha de São Paulo

'A carta de agora foi no tom que deveria ser', diz advogado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O advogado Antonio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, se disse impressionado pelo potencial de mobilização da carta lida nesta quinta-feira (11...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 ago 2022 às 10:22

Publicado em 11 de Agosto de 2022 às 10:22

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O advogado Antonio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, se disse impressionado pelo potencial de mobilização da carta lida nesta quinta-feira (11) na Faculdade de Direito da USP.
"Nem a fome, nem o desemprego, nem a miséria toda, nada conseguia unir o país. Mas o medo da ditadura, o medo da ruptura institucional, conseguiram."
Kakay definiu a ideia como genial e afirmou que, se fosse ele o autor do texto, no máximo 30 gatos pingados o teriam endossado. "Ia ser ácido. A carta de agora foi no tom que deveria ser", disse.

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