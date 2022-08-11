'A carta de agora foi no tom que deveria ser', diz advogado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O advogado Antonio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, se disse impressionado pelo potencial de mobilização da carta lida nesta quinta-feira (11) na Faculdade de Direito da USP.

"Nem a fome, nem o desemprego, nem a miséria toda, nada conseguia unir o país. Mas o medo da ditadura, o medo da ruptura institucional, conseguiram."