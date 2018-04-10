A cada 15 segundos, um animal morre nas rodovias brasileiras

A cada 15 segundos, um animal morre vítima de atropelamento nas rodovias brasileiras. Levantamento do Centro Brasileiro de Estudos em Ecologia de Estradas (CBEE) aponta ainda que, por ano, cerca de 475 milhões de bichos perdem a vida dessa maneira.

Segundo o estudo, os pequenos vertebrados, como sapos, cobras e aves, são as principais vítimas, representando quase 90% das mortes por atropelamento. Para os especialistas, a redução das florestas com a expansão desenfreada das cidades é a principal responsável por esse cenário.

Segundo o biólogo Giuseppe Puorto, do Conselho Regional de Biologia da 1ª Região (SP, MT e MS), esse avanço interrompe as rotas utilizadas pelos animais. "Em busca de alimentos, muitos acabam indo para além de seu habitat e chegam às áreas urbanas, onde se submetem a esse e outros riscos", explica.

Ele conta que outro problema são as queimadas, que afugentam os bichos das matas. "Por instinto de sobrevivência, eles fogem para onde podem", completa.

Números da Polícia Rodoviária Federal apontam que em 2017 foram 2,6 mil acidentes envolvendo animais na pista, dos quais 434 foram graves, com 103 mortes de pessoas - isso apenas em estradas federais. Muitos desses casos foram causados por animais de grande porte, como cavalos e vacas.

São Paulo

A Artesp (Agência de Transporte de São Paulo) e as 22 concessionárias de rodovias participam neste mês da campanha "Seja um Tutor Responsável", promovida pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente.