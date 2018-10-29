'A ameaça à democracia é ter um governo fraco'

Eduardo Wolf Crédito: Divulgação

Num momento em que o país vive uma disputa eleitoral bastante polarizada, o papel da sociedade torna-se ainda mais relevante, e não se restringe ao voto. É preciso estar vigilante a todas as movimentações políticas que vão decorrer desse processo, independentemente de qual candidatura sairá vencedora.

É o que aponta Eduardo Wolf, doutor em Filosofia pela USP e um dos palestrantes do 6º Fórum Liberdade e Democracia, promovido pelo Instituto Líderes do Amanhã, que será realizado nos próximos dias 5 e 6 de novembro, em Vitória.

Para ele, cada um tem que assumir a sua própria responsabilidade na construção do processo democrático, em vez de esperar do outro a solução dos problemas. Nesta entrevista, Eduardo fala ainda da necessidade de o país estabelecer alguns consensos para avançar nas esferas política, econômica e social.

O senhor vai participar de um fórum que tem como lema Liberdade e Democracia. A sociedade brasileira tem feito bom uso das duas?

As duas expressões são conceitos que, ao contrário de outras palavras que usamos corriqueiramente, frequentemente oscilam de significação quando muda o grupo de referência, o contexto, ou quando muda a época histórica, e por aí vai.

Portanto, uma das coisas que a gente tem que entender é que, numa sociedade verdadeiramente plural e aberta, há um desacordo das pessoas quando querem dizer democracia ou liberdade. Por exemplo: durante muito tempo na América Latina, muitos governos de orientação populista, nacionalista de esquerda, fizeram uso das expressões e, no entanto, estabeleceram instituições persecutórias, censura, encarceramento de adversários, quando não morte e tortura, como é o caso da Venezuela, da Nicarágua e, historicamente, de Cuba. No entanto, você vai ver que nesses países usavam as expressões liberdade e democracia, achavam que estavam lutando pela autonomia de seus povos e se diziam democráticos. Já que as palavras podem ser usadas para qualquer lado, precisamos saber quais valores que efetivamente se traduzem em termos de instituições democráticas e práticas de liberdade que queremos para a sociedade brasileira. Estamos fazendo bom uso disso? Acredito que sim.

De que maneira?

Se levarmos em consideração que nos últimos anos, de 1985 para cá, o Brasil conseguiu sobreviver a dois processos de impeachment de maneira absolutamente constitucional, passar por uma transição extraordinária do governo Fernando Henrique para o governo Lula, eliminar os dilemas mais trágicos do ponto de vista econômico, como a hiperinflação e o descontrole das finanças e da parte fiscal do Estado brasileiro, iniciando uma trajetória de investimento social extremamente importante no governo Fernando Henrique e consolidado na primeira fase do governo Lula, foi uma conquista para a sociedade como um todo.

Sob todos esses aspectos pode-se dizer que o Brasil faz bom uso de sua democracia e de sua liberdade. Agora o que incomoda às pessoas é não estar num ambiente de harmoniosa troca de ideias. Temos visto muita gritaria, acusação e tensionamento e uma parte disso é, evidentemente, negativa. Eu, particularmente, fico receoso com o cenário atual, em virtude da polarização e da radicalização, mas uma parte disso é indissociável do processo democrático.

Deve ser uma demanda dos indivíduos viver num país com instituições democráticas e com a prática da liberdade. Há uma esfera de atuação individual importante para além da expectativa de que um partido, um eleito, o líder ou a máquina estatal resolvam os problemas Eduardo Wolf

Qual é a responsabilidade de cada indivíduo na construção da democracia?

Há uma tradição brasileira de depositar a expectativa de solução dos problemas em outras partes, do tipo: se não é o Estado, se não é o partido, se não é o grande líder que vai resolver tudo, é alguma outra coisa que está para surgir. Raramente a gente pensa do ponto de vista das responsabilidades individuais. Por outro lado, é muito importante evitar o discurso que nivela as questões macro da política com as individuais. Exemplo: Diante dos escândalos de corrupção praticados pelo PT e os partidos aliados a ele, e que foram descobertos pela Lava Jato, frequentemente se trazia um discurso muito perverso de que o Brasil é um país corrupto, as pessoas não ficam nem na fila direito, querem levar vantagem. Uma coisa nada tem a ver com a outra.

Mas isso não exclui a dimensão da responsabilidade individual com relação à democracia e à liberdade. Como ela se dá? Onde quer que essas práticas triunfaram, isso se deu porque há uma espécie de tomada de partido de cada cidadão em defesa desses valores. Os cidadãos reconhecem aquilo como um valor seu e são responsáveis por compor, desenhar e realizar essas instituições. Temos que aprender essa lição: deve ser uma demanda dos indivíduos, deve traduzir o desejo real dos cidadãos viver num país com instituições democráticas, e com a prática da liberdade e o respeito que ela representa. Nesse sentido, há uma esfera de atuação individual muito importante para além da expectativa de que um partido, um eleito, o líder ou a máquina estatal resolvam os problemas.

Que outras reflexões pretende trazer durante o fórum?

Uma das reflexões é sobre a dificuldade que o Brasil tem encontrado de assimilar valores de democracia e liberdade, sobretudo uma compreensão mais sofisticada, e traduzir em instituições duradouras. Esse é um dos principais desafios como sociedade, como país. Como fazer para que as instituições passem melhor nos estresses políticos e saiam reforçadas e tenham melhor desempenho no futuro?

A segunda questão é como a sociedade civil consegue eventualmente se organizar em torno de certos projetos, apresentar isso para a sociedade sob a forma de convencimento, de construção de um consenso. Precisa ser consenso da sociedade o respeito às liberdades individuais, aos direitos humanos. É preciso ser um consenso, o respeito às instituições políticas, à democracia, à justiça, à imprensa. E precisa ser um consenso um conjunto de outras coisas que até agora não estiveram nesse horizonte, como a responsabilidade econômica, a responsabilidade fiscal na administração da máquina pública, a promoção dos valores do empreendedorismo e do talento individual para o progresso da sociedade.

Ao frisar a expressão consenso, quero destacar que não pode ser sob a forma de hegemonia e ocupação de espaços que é como tradicionalmente os partidos de esquerda pensam a ideia de debate com a sociedade. A boa versão disso é construir um consenso dialogado, aberto.

O senhor fala em consenso, mas o país está claramente dividido. Com a eleição, como superar esse quadro?

Não vejo nenhuma margem institucional ou social no Brasil para a histeria que tem dominado parte do debate público, inclusive por declarações de alguns analistas políticos. Na verdade, não são bem análises, são meras manifestações emotivas do seu apreço por seu candidato A ou B. Não vejo margem para que essa histeria venha se concretizar; só faltam dizer que estão prestes a ser presos e torturados, caso o candidato Jair Bolsonaro vença as eleições. Acho isso absolutamente delirante. Isso é uma retórica política de gente que está acostumada a vencer no grito.

Mas não quer dizer que não haja qualquer tipo de problema, no caso de vitória de Jair Bolsonaro. Por razões que não têm nada a ver com o que estão dizendo. As razões que eu apontaria são de outra natureza: o grupo político em torno de Jair Bolsonaro não tem experiência e o traquejo da construção de pactos sociais, de pactos políticos para levar adiante o projeto de governo. Projeto de governo que, por sua vez, é pouco claro. A base aliada que supostamente está se formando tem traços corporativos muito fortes, que impedem a realização de reformas que o país aparentemente precisa e deveria fazer.

E quais os reflexos para o país?

Isso tudo sugere um período de muita instabilidade do ponto de vista da política efetiva, e me leva a crer que seguirá na tônica de polarizar em torno de valores morais, atacando a esquerda, pautando-se por questões de segurança pública porque mexe com questão extremamente sensível para o brasileiro. O mesmo vale para o lado do perdedor, que hoje se configura como o PT, na candidatura de Fernando Haddad como emissário de Lula. O PT já escolheu: uma vez que é derrotado, resta-lhe marcar posição, faz um monte de declarações garantidoras, e vai radicalizar como sempre.

Nossa sensação de que a radicalização está maior, é porque a gente passa muito tempo no Facebook, passa muito tempo no twitter. É só sair que não tem radicalização nenhuma. As pessoas estão na rua e não estão brigando umas com as outras. São casos nos comícios, nos eventos, num episódio x ou y. Mas se investigar em outras eleições, são casos que sempre têm. A gritaria, a loucura, a histeria, a briga, a radicalização, o ambiente tóxico não estão nas ruas.

Não há ameaça à democracia?

Imagina, de jeito nenhum. A ameaça à democracia é efetivamente o fato de ter um governo fraco, que eventualmente não vai conseguir fazer as reformas que precisa, não vai conseguir compor o quadro de administração que precisa e isso é sempre ruim. Mas não há ameaça à democracia nos termos que vêm sendo alardeada por certos analistas.

E qual o papel da sociedade?

Do ponto de vista político e social, precisamos ser vigilantes com relação aos governos porque os dois partidos que se apresentaram, as duas candidaturas tinham laivos de autoritarismo. Um por história pregressa e declaração infames ao longo da campanha, outro por uma série de práticas permanentemente justificadas porque são de esquerda. Uma vez no poder, qualquer um deles, será necessário uma sociedade civil resistente para não haver nenhum tipo de ameaça às liberdades individuais, à liberdade de imprensa, às garantias de direitos humanos, ao bom funcionamento das instituições, à autonomia do Poder Judiciário; nenhum aspecto disso pode ser colocado em xeque.

A disputa eleitoral apresentou um viés moral. A sociedade está mais conservadora?

Houve uma tradução, sob a forma da candidatura de Jair Bolsonaro, de um tipo de conservadorismo de costumes que sempre esteve aí, mas não tinha encontrado uma voz política. No país se manifesta, sobretudo na esfera moral, em torno de valores. Aí a tradução pode ser de dois tipos: uma na figura e voz de Bolsonaro que se dá pela rejeição a bandeiras de esquerda, muitas das quais pode-se dizer que são mesmo excessivas. Então, é uma resposta a isso e essa é uma visão extremamente otimista. Tomara que seja só isso, mas acho que é bem mais grave.

Acho que vai se traduzir sob a forma de um: não é que eu seja racista, mas não na minha família. Não que eu seja homofóbico, mas não quero um casal homossexual no restaurante comigo porque acho isso uma indecência. Isso é uma forma mal disfarçada de racismo e homofobia.

Essa ideia de conservadorismo que somos assim, aqui é família, representa um retrocesso terrível em termos de conquistas de direitos humanos. Isso vai se traduzir em política pública ou é retórica política para ganhar a eleição? Nesse sentido, o conservadorismo pode se mostrar um perigo do ponto de vista do direito dessas minorias.

Cabe a cada um de nós estar atento?

Isso e vale para qualquer época. O meu ideal político é que o governo não me incomode. Lamentavelmente, o Brasil e alguns países da América Latina se inclinam sempre para ideais de o governo determinar a vida das pessoas; isso é muito ruim.