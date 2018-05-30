87% dos brasileiros apoiam greve dos caminhoneiros, diz Datafolha

Greve dos caminhoneiros: paralisação na BR 262, em Viana Crédito: Internauta Bruno Grassi

Uma pesquisa, realizada pelo Datafolha, que foi divulgada nesta quarta-feira (30), mostra que 87% dos brasileiros apoiam a paralisação dos caminhoneiros. Porém, o mesmo percentual rejeita cortes no orçamento e aumento de imposto para atender às reivindicações feitas pela categoria. A informação é do jornal Folha de São Paulo

A avaliação telefônica foi feita na terça-feira (29), com 1,5 mil pessoas, e apontou que 10% são contra a paralisação, 2% são indiferentes e 1% não soube opinar. A respeito da continuidade da greve, 56% acham que ela deve continuar e 42% defendem o fim da paralisação. A margem de erro do levantamento é de três pontos para mais ou para menos.

AUMENTO DE IMPOSTOS

Embora seja solidário às reivindicações dos caminhoneiros, 87% dos entrevistados não concorda com as medidas do governo para atender a categoria. Apenas 10% aprovaram o aumento de impostos e o corte dos gastos federais.

NEGOCIAÇÃO

A condução da negociação entre o governo do presidente Michel Temer e os caminhoneiros também foi alvo da sondagem. Na avaliação, 77% desaprovaram, 16% acham que foi regular, 6% aprovaram e 1% não souberam avaliar.

Para 96%, o presidente Michel Temer demorou para negociar, e 3% consideram que o presidente o fez no momento correto.