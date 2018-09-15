80% dos recursos das campanhas de candidatos no ES são públicos

Tribunal Regional Eleitoral: candidatos no Espírito Santo arrecadaram um total de R$ 40 milhões Crédito: Carlos Alberto Silva

Dos R$ 40 milhões arrecadados pelos candidatos às eleições de 2018 no Espírito Santo, R$ 32,4 milhões são originados dos cofres públicos do país, o que corresponde a 80,7% do total da receita.

Os dados foram disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) após o prazo concedido para a realização da prestação de contas parciais ter sido encerrado na última quinta-feira.

Dentro do montante de recursos provenientes do Orçamento da União, R$ 28 milhões foram doados pelos partidos políticos através do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, conhecido como fundo eleitoral, que foi criado em 2017 pelo Congresso Nacional para compensar o fim das doações por empresas, proibidas em 2015. Os outros R$ 4,7 milhões vieram do Fundo Partidário, isto é, dos valores que os partidos recebem mensalmente para se manterem.

LÍDERES

É justamente o dinheiro público que torna as contas eleitorais mais robustas. No topo da lista de arrecadação está o candidato ao governo estadual Renato Casagrande (PSB), que declarou ter recebido mais de R$ 4,4 milhões, dos quais R$ 4,3 milhões foram doados por seu partido, derivados do fundo eleitoral.

Em segundo lugar está o candidato ao Senado Federal Magno Malta, que recebeu R$ 2,7 milhões do Partido da República (PR), utilizando os dois tipos de fundo. Ao todo, o senador acumulou uma receita parcial de mais de R$ 2,7 milhões.

Na sequência está a esposa de Magno Malta, Lauriete Rodrigues (PR), que disputa uma vaga na Câmara Federal. Com exceção dos R$ 12,7 mil que recebeu de doações de pessoas físicas, incluindo ela própria, todo o dinheiro acumulado por Lauriete vem do partido, que lhe repassou R$ 2,3 milhões.

O quarto colocado da lista é o candidato ao Senado Federal Ricardo Ferraço (PSDB), que declarou ter arrecadado cerca de R$ 2,2 milhões. No entanto, o tucano recebeu do partido R$ 1 milhão e, diferente dos demais, conta com generosas doações individuais.

Somente o empresário Carlos Francisco Ribeiro Jereissati doou R$ 500 mil para a campanha do senador. Ele é dono da La Fonte Participações, que controla o Shopping Iguatemi, em São Paulo.

As doações individuais representam justamente a segunda maior fonte de arrecadação do total da receita declarada até quinta-feira, sendo equivalente a mais de R$ 4,3 milhões.

RECURSOS PRÓPRIOS

Já os recursos próprios, isto é, investidos pelos concorrentes, chegaram à casa dos R$ 2,4 milhões. O candidato que disputa o Palácio Anchieta Aridelmo Teixeira (PTB) é um dos que optaram por esse tipo de arrecadação. Ele, que não recebeu doações de sua sigla, doou R$ 90 mil para si próprio, que é o valor total de sua receita. Outro exemplo é o candidato ao Senado Marcos do Val, que declarou possuir R$ 10 mil, que foram repassados por ele mesmo.

Novidade nesta eleição, o financiamento coletivo não resultou em grandes impactos na receita até o momento. Também conhecido como a vaquinha na internet, o método de arrecadação rendeu somente R$ 133,4 mil aos cofres de campanha. O valor é menor do que o montante doado entre os próprios candidatos, que ultrapassou R$ 800 mil.

POR CARGOS

Entre os candidatos a deputado federal, a soma do dinheiro adquirido para a realização das campanhas chegou a R$ 20,5 milhões. Já os candidatos a deputado estadual acumularam, juntos, R$ 7,5 milhões.

Proporcionalmente, a quantia é inferior ao total de R$ 6,8 milhões arrecadado por cinco dos seis adversários que disputam a chefia do Executivo estadual  Rose de Freitas (Podemos), Carlos Manato (PSL), Jackeline Rocha (PT), Aridelmo Teixeira e Renato Casagrande. André Moreira (PSOL) não prestou contas, pois, segundo sua assessoria, o partido ainda não repassou o dinheiro. Já os aspirantes ao Senado conseguiram R$ 5,2 milhões.

Adesivos e santinhos ainda estão em alta

Apesar da alta expectativa para o desenrolar das campanhas eleitorais na internet, com iniciativas inovadoras para apresentação de propostas e conquistas de votos nas redes sociais, despesas tradicionais com santinhos, panfletos e adesivos continuam sendo as principais dos candidatos do Estado.

De acordo com dados disponibilizados pela Justiça Eleitoral até a tarde desta sexta-feira (14), os 374 que disputam algum cargo eleitoral no Espírito Santo e já fizeram alguma despesa contrataram R$ 7,1 milhões em gastos com materiais impressos e adesivos.

Isso significa que esses gastos obrigatórios para a campanha "offline" representam 28,7% dos

R$ 24,9 milhões que todos os candidatos contrataram até esta sexta. Todo o resto é dividido para toda a natureza de gastos de campanha, como aluguéis de carros e imóveis, comícios, material de expediente, marqueteiro e combustível.

Em contrapartida, as despesas assumidas por todos os candidatos para o serviço de impulsionamento de conteúdo nas redes sociais, uma novidade desta eleição que permite que postagens no Facebook e no Instagram cheguem a mais pessoas, está em R$ 292,4 mil 1,2% do total.

O candidato com o maior volume de despesas contratadas é Renato Casagrande (PSB), que lidera pesquisas de intenção de voto para o governo do Estado. Segundo dados oficiais, atualizados até ontem, o socialista já havia assumido R$ 3,4 milhões em compromissos.

DESPESAS

A despesa da campanha de Casagrande corresponde a 13,7% das despesas de todos os candidatos somadas, de todos os cargos.

A maior parte do montante, R$ 1,8 milhão, é destinado a "serviços prestados por terceiros", que inclui uma gama de tarefas, como contador, advogado, cabo eleitoral, assessoria de imprensa e produção de jingle. Outros R$ 500 mil serão usados para outras despesas com pessoal. Os gastos previstos para impulsionamento de conteúdos nas redes sociais são R$ 12 mil.

A segunda maior despesa contratada é a da senadora Rosa de Freitas (Podemos), adversária de Casagrande na disputa ao governo, R$ 1.728.368,99.

A lista de candidatos que mais gastam prossegue com os dois melhores colocados na disputa pelo Senado. Ricardo Ferraço (PSDB) tem R$ 1.709.364,39 em despesas contratadas.

E Magno Malta (PR) tem R$ 1.612.604,91. Do montante, R$ 553 mil são apenas para gastos com adesivos e publicidade por carros de som.