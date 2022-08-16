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Folha de São Paulo

8 militares ficam feridos em acidente com tanque em área do Exército em GO

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Oito militares ficaram feridos nesta terça-feira (16) após um acidente com uma viatura antiaérea Gepard 1A2, no Forte Santa Bárbara, em Formosa ...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 ago 2022 às 15:53

Publicado em 16 de Agosto de 2022 às 15:53

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Oito militares ficaram feridos nesta terça-feira (16) após um acidente com uma viatura antiaérea Gepard 1A2, no Forte Santa Bárbara, em Formosa (GO), entorno do Distrito Federal.
A reportagem apurou que o tanque de guerra, utilizado para abater aeronaves, falhou durante um treinamento na manhã de terça e deixou de disparar os tiros.
Militares e um técnico da empresa fabricante do blindado foram realizar a manutenção no veículo quando a munição percutiu, causou uma explosão e feriu os militares.
Dos oito envolvidos, sete já tiveram alta. Um terá de passar por intervenção cirúrgica, mas está estável e sem risco de morte. Todos foram atendidos ainda no local e transportados por viaturas e helicópteros que estavam no Forte Santa Bárbara.
O acidente ocorreu durante a Operação Sagitta Primus, exercício militar que envolve a participação de 17 organizações de artilharia antiaérea.
"O Exército Brasileiro mantém contato com os familiares dos militares envolvidos e será instaurado um inquérito policial militar para apurar as circunstâncias do ocorrido", disse o Comando Militar do Planalto, em nota.
Um inquérito policial militar será aberto nos próximos dias para investigar o acidente. Se for constatada falha no tanque da empresa Krauss-Maffei Wegmann, poderão ser tomadas medidas administrativas.
O Forte Santa Bárbara foi inaugurado em 2013 pelo Exército. O local fica dentro do Campo de Instrução de Formosa, a maior área militar para exercício de artilharia e foguetes no Brasil, com 1.200 mil km².

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