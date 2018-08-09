7 gráficos para você ficar por dentro das eleições no Espírito Santo

A reta final do prazo de convenções partidárias, encerrado no último domingo (05), foi repleta de reviravoltas e de traições. Mas o que deu ao tabuleiro eleitoral do Estado a atual configuração foi mesmo a decisão do governador Paulo Hartung (MDB) de não concorrer à reeleição, anunciada no dia 9 de julho

O emedebista entendeu ser a hora de "passar o bastão". Para ele, eleito governador em três ocasiões (2002, 2006 e 2014), "quatro mandatos é exagero" . Se Hartung fosse novamente candidato, polarizaria a disputa pelo governo com o ex-governador Renato Casagrande (PSB), como mostrou pesquisa de intenções de voto em abril.

Gazeta Online publicou, A justificativa pública do governador para tomar a decisão que tomou teve um tom de desprendimento do poder. No entanto, questões bem mais pragmáticas entraram no cálculo. Como opublicou, Hartung, marqueteiro e aliados estudaram pesquisas internas sobre a disputa menos de um mês antes do anúncio de não concorrer. As sondagens indicavam páreo duro com Casagrande.

A pesquisa indicou que o eleitorado o vê como um bom gestor que organizou as finanças do Estado. Foi assim, aliás, que Hartung projetou-se em debates nacionais neste governo. O fato, porém, é que o atual cenário político e sobretudo econômico é bem pior do que aquele dos dois primeiros governos do emedebista.

A crise econômica nacional, a tragédia da Samarco e a greve da PM podem ter influenciado as percepções do eleitorado. O capixaba avalia este terceiro governo Hartung menos positivamente do que avaliou o primeiro e o segundo. Possivelmente, o emedebista não seria capaz de reproduzir nas urnas o mesmo desempenho de 2014, quando venceu o então governador em primeiro turno.

"congestionamento" de candidatos da base aliada aptos a substituí-lo. Mas não foi bem assim. Pouco a pouco, Ricardo Ferraço (PSDB), Amaro Neto (PRB) e César Colnago (PSDB) disseram não à tarefa de serem o candidato ao governo do grupo governista. Ao se colocar fora da disputa, Hartung chegou a dizer que haviada base aliada aptos a substituí-lo. Mas não foi bem assim. Pouco a pouco, Ricardo Ferraço (PSDB), Amaro Neto (PRB) e César Colnago (PSDB) disseram não à tarefa de serem o candidato ao governo do grupo governista.

Com isso, outra tendência indicada pelas pesquisas de intenções de voto ganhou peso: Hartung seria o único candidato com plenas condições de fazer frente a Renato Casagrande. Até agora, a experiente senadora Rose de Freitas (Podemos) não parece capaz de evitar uma vitória de Casagrande no primeiro turno.

A decisão de Hartung não mexeu apenas nas cabeças das chapas ao governo. Os partidos da base governista precisaram buscar abrigo em outra candidatura de governador. Rose de Freitas não é exatamente uma aliada de Hartung, mas passou a enxergar qualidades no governo dele. Tudo para atrair partidos que estavam com o governador.

Ter vários partidos é bom para trabalhar a governabilidade, ter mais tempo para propaganda na TV e aumentar a capilaridade da campanha no Estado. Aliados de Rose chegaram a contar com conquistas partidárias importantes, mas, nos estertores do prazo, PRB, PSD e PRP arrumaram novos espaços. E Casagrande é quem tem a maior aliança partidária.

Tradicionalmente, as lideranças partidárias vão até os limites dos prazos de fechamento das alianças fazendo contas. É que todos aqueles partidos que estão na aliança de um candidato a governo podem se subdividir em "pernas" para as eleições de deputado estadual e federal.

Essas "pernas", conforme o desempenho previsto para cada candidato, podem ter mais ou menos votos. E a votação obtida por cada "perna" define quantos deputados cada coligação de partidos vai eleger . Por isso, dirigentes partidários fazem infinitas reuniões em busca das melhores condições para os aliados.

Essas articulações começam bem antes do período eleitoral. Os deputados da Assembleia Legislativa, por exemplo, aproveitaram a "janela partidária" aberta entre março e abril para trocar de partidos sem serem acusados de infidelidade partidária. As trocas, em geral, levam em conta cálculos de melhores condições de reeleição.

Em 2016, Guerino Zanon (MDB), Edson Magalhães (DEM) e Cacau Lorenzoni (PP) foram eleitos prefeitos e deixaram os mandatos de deputados. O suplente de Magalhães é do PSD. O dos outros dois são do mesmo partidos. Assim como Claudia Lemos é do mesmo PRP de Almir Vieira, deputado estadual cassado.

Após a janela partidária, a Assembleia Legislativa conseguiu a "proeza" de ter 11 bancadas de um único deputado estadual. O Legislativo capixaba tem 30 parlamentares. Hoje, são 19 partidos representados em um parlamento com três dezenas de assentos.