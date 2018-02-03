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Trabalho escravo

613 pessoas foram resgatadas mais de uma vez da escravidão no País

Dados publicados pelo Observatório Digital do Trabalho Escravo no Brasil revelam que, entre 2003 e 2017, um total de 35,3 mil trabalhadores foram resgatados da escravidão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 fev 2018 às 21:28

Publicado em 02 de Fevereiro de 2018 às 21:28

Crédito: Thinkstock
Escravos, de novo. Essa foi a realidade no Brasil para pelo menos 613 trabalhadores que, desde 2003, foram resgatados pelo menos duas vezes da situação de escravidão. Os dados estão sendo publicados nesta sexta-feira (02), pelo Observatório Digital do Trabalho Escravo no Brasil, mecanismo criado pela OIT e pelo Ministério Público do Trabalho.
Os dados compilados entre 2003 e 2017 revelam que um total de 35,3 mil trabalhadores foram resgatados no País da escravidão. Alguns deles, mesmo em liberdade, voltaram a ser escravizados para trabalhar.
Quatro destes trabalhadores foram resgatados quatro vezes e outros 22 foram resgatados três vezes, indicou a OIT.
Na avaliação da entidade internacional, a reincidência de trabalhadores que retornam ao ciclo da escravidão é maior entre aqueles com baixo grau de instrução: a taxa para os trabalhadores analfabetos é o dobro daquela em relação aos que possuem o ensino fundamental completo.
Dificuldades de acesso às políticas públicas, especialmente educação, aumentam a situação de vulnerabilidade social dos trabalhadores, facilitando o seu aliciamento e a exploração do seu trabalho, alertou a entidade.
Na avaliação da OIT, ainda que a proporção daqueles que voltar a ser escravizados é pequena, os números demonstram que existe a necessidade de fortalecimento de medidas de apoio socioeconômico aos resgatados. A reincidência demonstra que não houve mudança significativa na vulnerabilidade social deles, mesmo com a libertação pelas autoridades brasileiras, indicou.
Para os especialistas da entidade, o número real de reincidência pode ser muito maior. Os dados disponíveis se referem à concessão de seguro desemprego na modalidade trabalhador resgatado, a última fase de um longo processo. Para ser incluído nessa estatística, o trabalhador deve ter passado pelas etapas de aliciamento, exploração, denúncia, investigação, operação de fiscalização, resgate e, por último, acesso ao seguro desemprego, explica a OIT.
Num outro estudo realizado pela entidade, de 121 trabalhadores rurais resgatados entrevistados entre 2006 e 2007, 59% afirmaram que haviam passado anteriormente por privação de liberdade. Mas apenas 9% foram resgatados pela fiscalização nessas ocasiões.
Definição. O alerta da OIT sobre a questão dos escravos veio ainda permeada por uma crítica à tentativa de mudança na definição do que seria um trabalho escravo no País.
Segundo o Código Penal, a escravidão é caracterizada por condições degradantes, jornada exaustiva, trabalho forçado e servidão por dívida, diz o comunicado da OIT. No entanto, em outubro de 2017, o Ministério do Trabalho aprovou a Portaria nº 1129, que estabeleceu que condições degradantes e jornadas exaustivas só poderiam ser consideradas quando houvesse a privação do direito de ir e vir, alertou.
A alteração teria impacto direto no enfraquecimento e na limitação da atuação da fiscalização do trabalho, aumentando as vulnerabilidades dos trabalhadores e os deixando desprotegidos, criticou.
Mas, segundo a OIT, com a pressão doméstica e internacional, a portaria foi reeditada para restabelecer o conceito de trabalho escravo previsto na legislação brasileira.
Este novo documento sedimentou o entendimento de que a prática é um atentado aos direitos humanos fundamentais e à dignidade do trabalhador, além de estabelecer encaminhamentos das vítimas às políticas públicas, dando ênfase aos grupos mais vulneráveis como trabalhadores estrangeiros, domésticos e vítimas de exploração sexual, completou.

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