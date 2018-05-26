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GREVE DOS CAMINHONEIROS

596 pontos de bloqueios permanecem em rodovias federais, diz PRF

Em Viana, após operação da Polícia Militar, na manhã deste sábado (26), muitos caminhoneiros permanecem na BR 101

Publicado em 26 de Maio de 2018 às 17:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2018 às 17:32
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou neste sábado, 26, que dos 1.140 pontos de bloqueio identificados em rodovias federais de todo o País, 596 permaneciam ativos (o equivalente a 52,28%), em sua maioria parciais e sem prejudicar a livre circulação de cargas. No mesmo período, foram registrados 544 pontos desbloqueados, informou a PRF. A informação havia sido adiantada por fontes ouvidas pelo Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado.
"Corredores para a circulação de cargas sensíveis, transporte de animais, gêneros alimentícios, equipamentos essenciais, combustíveis etc estão sendo mantidos pela PRF, além de prestação de apoio aos manifestantes durante as desmobilizações no intuito de garantir a segurança de todos os usuários das rodovias federais", comunicou a PRF em nota.
PROTESTO
Em Viana, após operação da Polícia Militar, na manhã deste sábado (26), muitos caminhoneiros permanecem na BR 101 em protesto contra o aumento do diesel. No início da tarde, taxistas, ciclistas, motociclistas e outras categorias se juntaram aos manifestantes. A rodovia ficou parcialmente interditada por alguns minutos, mas logo o trânsito foi liberado.
Protesto em apoio aos caminhoneiros, na BR 101, em Viana Crédito: Rafael Silva
PONTOS LIBERADOS
Na última sexta-feira, 25, o ministro Raul Jungmann, da Segurança Pública informou que o total de pontos de bloqueio havia chegado a 938, dos quais 419 foram liberados, persistindo 519 (55,3%).
Segundo o Broadcast Político apurou, fontes do Planalto acreditam que o número de pontos de bloqueio não reproduz com fidelidade o quadro da crise gerada com a paralisação dos caminhoneiros.
Apesar do desbloqueio de pontos estratégicos em rodovias federais, o movimento teria começado a se pulverizar, atuando em pontos secundários dos trechos, o que explicaria o aumento no número total de pontos. Para o Palácio do Planalto, a principal estratégia é garantir um corredor de abastecimento para não comprometer o transporte de mercadorias.
Auxiliares palacianos também destacam que proporcionalmente teria havido queda no número de bloqueios ativos, de 55,3% da sexta-feira para 52,28% neste sábado.

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