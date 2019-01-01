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Milionários

52 apostadores vencem Mega da Virada: cada um receberá R$ 5,8 milhões

O maior prêmio da Mega-Sena da Virada foi em 2017, quando 17 apostadores dividiram a quantia de R$ 306,7 milhões.

Publicado em 01 de Janeiro de 2019 às 10:18

Publicado em 

01 jan 2019 às 10:18
Mega-sena sorteia prêmio de R$ 12 milhões Crédito: Reprodução
A Caixa Econômica Federal realizou, na noite desta segunda-feira (31), o sorteio das seis dezenas da Mega da Virada, que teve 52 vencedores. Os números sorteados são: 05 - 10 - 12 - 18 - 25 - 33. O prêmio a ser pago é R$ 302.536.382,66 e cada um receberá pouco mais de R$ 5,8 milhões.
Os apostadores tiveram até as 16h deste segunda para garantirem participação no sorteio.
O valor total do prêmio superou a estimativa inicial da Caixa, que era R$ 280 milhões. A probabilidade de acertar todas as seis dezenas sorteadas é bem pequena: uma chance em 50 milhões.
O maior prêmio da Mega-Sena da Virada foi em 2017, quando 17 apostadores dividiram a quantia de R$ 306,7 milhões.
Os ganhadores têm até 90 dias após a data do sorteio para reclamar o prêmio. Depois desse prazo, os valores não reclamados serão repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

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