52 apostadores vencem Mega da Virada: cada um receberá R$ 5,8 milhões

Mega-sena sorteia prêmio de R$ 12 milhões Crédito: Reprodução

A Caixa Econômica Federal realizou, na noite desta segunda-feira (31), o sorteio das seis dezenas da Mega da Virada, que teve 52 vencedores. Os números sorteados são: 05 - 10 - 12 - 18 - 25 - 33. O prêmio a ser pago é R$ 302.536.382,66 e cada um receberá pouco mais de R$ 5,8 milhões.

Os apostadores tiveram até as 16h deste segunda para garantirem participação no sorteio.

O valor total do prêmio superou a estimativa inicial da Caixa, que era R$ 280 milhões. A probabilidade de acertar todas as seis dezenas sorteadas é bem pequena: uma chance em 50 milhões.

O maior prêmio da Mega-Sena da Virada foi em 2017, quando 17 apostadores dividiram a quantia de R$ 306,7 milhões.