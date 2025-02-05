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Brasil

5 dicas para usar a tecnologia de forma educativa com crianças

Veja como explorar os recursos com equilíbrio e segurança para garantir um bom desenvolvimento infantil

Publicado em 05 de Fevereiro de 2025 às 19:00

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

05 fev 2025 às 19:00
É fundamental que pais e educadores estabeleçam limites no uso da tecnologia, garantindo que ela contribua para o desenvolvimento infantil de forma saudável (Imagem: ViDI Studio | Shutterstock)
É fundamental que pais e educadores estabeleçam limites no uso da tecnologia, garantindo que ela contribua para o desenvolvimento infantil de forma saudável Crédito: Imagem: ViDI Studio | Shutterstock
Em um mundo cada vez mais conectado, as crianças crescem cercadas por telas e dispositivos digitais. O grande desafio não é afastá-las da tecnologia, mas transformar essa relação em uma oportunidade de aprendizado significativo. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) reforça que o brincar é indispensável no início da vida, e hoje há uma variedade de ferramentas digitais que aliam ensino e entretenimento.
Para tanto, deve-se explorar esses recursos com equilíbrio e segurança. Veja, a seguir, 5 dicas para aproveitar o potencial da tecnologia de forma positiva!

1. Escolha aplicativos com propósito pedagógico

Nem todo conteúdo digital é apropriado para crianças. Dê preferência a jogos e aplicativos desenvolvidos para promover habilidades cognitivas, como lógica, memória e criatividade. Plataformas interativas que estimulam o raciocínio e o aprendizado de idiomas, por exemplo, podem ser uma ótima escolha. “A tecnologia deve complementar o aprendizado tradicional, não o substituir”, diz Nathalia Prete, gerente pedagógica da Skies Learning.

2. Limite o tempo de tela

De acordo com a pesquisa TIC Kids Online Brasil 2023, 33% das crianças de até cinco anos passam cerca de duas horas por dia em frente a telas. Embora a tecnologia se mostre útil, o excesso pode trazer riscos. Estabeleça horários claros e limite o tempo de uso para garantir um equilíbrio saudável entre atividades digitais e brincadeiras ao ar livre. 

3. Incentive o uso criativo da tecnologia

Existem muitos aplicativos voltados para a criatividade, como ferramentas para desenhar, contar histórias e criar músicas . Esses recursos ajudam as crianças a explorarem cores, formas e narrações, desenvolvendo sua imaginação e habilidades artísticas. Priorize experiências que estimulem a expressão pessoal e o pensamento criativo. 
A supervisão dos responsáveis quanto ao uso da tecnologia pelas crianças é fundamental para evitar exposição a conteúdos inadequados (Imagem: PeopleImages.com &#8211; Yuri A | Shutterstock)
A supervisão dos responsáveis quanto ao uso da tecnologia pelas crianças é fundamental para evitar exposição a conteúdos inadequados Crédito: Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock

4. Supervisione e participe das atividades

A supervisão é crucial para garantir que o conteúdo acessado seja apropriado e seguro. Sempre que possível, participe das brincadeiras digitais com as crianças. Isso fortalece o vínculo e permite que você entenda melhor suas preferências e necessidades. Além disso, acompanhar de perto ajuda a evitar a exposição a conteúdos inadequados.

5. Integre tecnologia e brincadeiras tradicionais

A combinação de experiências digitais e atividades tradicionais, como jogos de tabuleiro, leitura de histórias e brincadeiras ao ar livre, proporciona um desenvolvimento mais completo. Brincadeiras em grupo ajudam a fortalecer habilidades sociais, como comunicação e cooperação, enquanto a tecnologia pode complementar o aprendizado em momentos específicos.
O segredo para usar a tecnologia no desenvolvimento infantil é equilíbrio e intencionalidade. Quando bem direcionada, ela pode ser uma ferramenta poderosa para o aprendizado e a criatividade das crianças. “É importante que pais e educadores saibam definir limites e usar a tecnologia de forma consciente”, aconselha Nathalia Prete, gerente pedagógica da Skies Learning. Assim, a criança poderá explorar o mundo digital com segurança, sem deixar de lado as experiências que enriquecem seu desenvolvimento como um todo.
Por André Taheiji

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