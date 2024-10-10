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5 dicas para gerenciar melhor o tempo no Enem 

5 dicas para gerenciar melhor o tempo no Enem 

Confira como garantir uma execução mais eficaz da prova com métodos práticos que podem elevar seu rendimento
Portal Edicase

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Publicado em 

10 out 2024 às 16:35

Publicado em 10 de Outubro de 2024 às 16:35

O controle do tempo no Enem pode ser o diferencial entre uma prova bem-feita e uma corrida contra o relógio (Imagem: ALEX S | Shutterstock)
O controle do tempo no Enem pode ser o diferencial entre uma prova bem-feita e uma corrida contra o relógio (Imagem: ALEX S | Shutterstock) Crédito:
A prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) exige não apenas conhecimento, mas também uma excelente gestão do tempo. Saber como otimizar cada minuto faz a diferença para garantir um bom desempenho e conseguir responder todas as questões dentro do limite de cinco horas.
Para auxiliar os alunos na administração eficiente do tempo durante a prova, Meri Helen Gouveia Santo, coordenadora do curso de Pedagogia da Faculdade Anhanguera, reúne cinco dicas e estratégias inteligentes para esse momento, assim como técnicas para lidar com questões desafiadoras. Confira abaixo!

1. Planeje seu tempo

Antes de iniciar a prova , faça um plano de quanto tempo você pretende dedicar a cada uma das quatro áreas de conhecimento. Isso ajuda a garantir que você não gaste muito tempo em uma seção e deixe outras negligenciadas.

2. Comece com o que sabe

Ao iniciar a prova, comece pelas questões que você tem mais confiança em responder. Isso ajuda a ganhar confiança e economizar tempo precioso para as questões mais desafiadoras.

3. Não fique parado em questões difíceis

Encontrou uma questão que parece impossível de responder? Não perca tempo, pule para a próxima e retorne para ela mais tarde, se possível. Ficar preso em uma questão difícil pode prejudicar seu desempenho geral.
Leia as questões com atenção, mas evite demorar muito (Imagem: LStockStudio | Shutterstock)
Leia as questões com atenção, mas evite demorar muito (Imagem: LStockStudio | Shutterstock) Crédito:

4. Leitura eficiente

Leia as questões com atenção, mas evite leituras demoradas. Saiba identificar as informações-chave nos textos e questões, economizando tempo e melhorando sua compreensão.

5. Reserve tempo para revisão

Não esqueça de reservar alguns minutos no final da prova para revisar suas respostas. Erros simples podem ser evitados com uma revisão rápida.

Mantenha a calma durante a prova

Além das estratégias de gerenciamento de tempo, manter a calma e a concentração durante a prova do Enem é fundamental para um bom desempenho. “Quando sentir que está ficando nervoso ou ansioso, faça algumas respirações profundas e lentas para acalmar os nervos. Respirar profundamente pode ajudar a relaxar e a recuperar o foco ”, orienta a professora.
Por fim, a coordenadora do curso de Pedagogia da Faculdade Anhanguera alerta: lembre-se de que o Enem é uma maratona, não uma corrida de velocidade. “Gerencie seu tempo com sabedoria, mantendo a calma e a confiança, e vá fazendo testes prévios para o dia. Com a prática e o planejamento adequado, você estará mais preparado para enfrentar o exame e alcançar o sucesso acadêmico que tanto deseja”.
Por Camila Souza Crepaldi

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