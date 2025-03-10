5 dicas importantes para quem vai refazer o Enem

O Enem exige preparo dos estudos Crédito: Imagem: fast-stock | Shutterstock

Após o Carnaval, é importante retomar o ritmo de estudos, principalmente para quem vai realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste ano. A volta à rotina exige disciplina, organização e motivação para recuperar o foco nos objetivos acadêmicos.

Dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) indicam que, na edição de 2024, 33% dos participantes superaram a nota de corte do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Isso reflete a importância de uma preparação antecipada e consistente para o Enem.

Segundo o professor Michel Arthaud, da Plataforma Professor Ferretto, este é o momento ideal para os alunos retomarem a rotina de estudos e se organizarem. “Embora o ano já tenha começado, é após o período festivo que muitos conseguem estabelecer a disciplina necessária. Agora é a hora perfeita para quem busca um bom desempenho no Enem começar a se planejar de forma eficaz”, explica.

Para auxiliar os estudantes que farão a prova do Enem mais uma vez, o professor compartilha cinco dicas essenciais. Confira!

1. Analise seu desempenho anterior

Avaliar seu desempenho nas provas passadas ajuda a identificar padrões de dificuldade e quais conteúdos precisam ser reforçados. Faça uma análise de suas notas em cada área de conhecimento e observe quais tipos de questões apresentaram maior desafio. Essa prática possibilita a criação de um plano de estudos personalizado e mais eficiente.

“Revisar as provas anteriores é fundamental para identificar quais áreas necessitam de maior atenção. Compreender onde ocorreram os erros permite direcionar os estudos de forma mais eficaz”, afirma Michel Arthaud.

2. Estabeleça um cronograma de estudos

Um cronograma bem estruturado é essencial para distribuir de forma equilibrada o tempo de estudo. Divida o conteúdo programático do Enem em blocos diários ou semanais, intercalando teoria, prática e revisões. Inclua também pausas regulares para descanso, evitando o esgotamento mental e físico. Ferramentas digitais como aplicativos de organização ou planners podem ajudar a manter essa rotina.

“Organizar um plano de estudos semanal ajuda a manter a disciplina e a cobrir todo o conteúdo necessário até a data do exame. Isso evita a sobrecarga e garante uma preparação equilibrada”, aponta o professor.

As plataformas online são um excelente recurso para os estudos Crédito: Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock

3. Invista em plataformas de estudo online

Atualmente, há diversas plataformas que disponibilizam cursos completos voltados para o Enem, que oferecem aulas gravadas, transmissões ao vivo, materiais didáticos e planos de estudo personalizados. Além disso, o serviço inclui simulados que reproduzem a estrutura do exame, ajudando na preparação prática.

“As plataformas online oferecem uma variedade de recursos como videoaulas, exercícios interativos e simulados. Essa diversidade de materiais facilita a compreensão dos conteúdos e a fixação do aprendizado”, acrescenta Michel Arthaud.

4. Pratique com simulados e questões anteriores

A prática contínua é uma das estratégias mais eficazes para melhorar o rendimento no Enem. Ao resolver questões de provas passadas e simulados, você treina não somente o conteúdo, mas também a administração do tempo e a interpretação de texto — habilidades essenciais para o exame.

“Resolver provas de anos anteriores e simulados é essencial para familiarizar-se com o formato do Enem e para avaliar o tempo gasto em cada questão. Essa prática aumenta a confiança e melhora o desempenho”, pontua o especialista.

5. Cuide da saúde física e mental

O equilíbrio entre estudos e bem-estar é indispensável para uma preparação eficiente. Praticar atividades físicas, manter uma alimentação balanceada e reservar momentos para o lazer são atitudes que ajudam a manter a saúde mental em dia. Técnicas de relaxamento como meditação ou respiração guiada também podem contribuir para a redução do estresse.

“Manter uma rotina que inclua momentos de entretenimento, atividade física e descanso adequado é crucial. Uma mente e um corpo saudável potencializam a capacidade de aprendizagem e concentração”, conclui o professor.