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Votação

40 urnas eletrônicas foram substituídas no Espírito Santo

Os problemas aconteceram nas cidades de Boa Esperança, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Cariacica, Guarapari, Marataízes, São Gabriel da Palha, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2018 às 21:12

Publicado em 28 de Outubro de 2018 às 21:12

Urnas eletrônicas usadas na eleição 2018 Crédito: Carlos Alberto Silva | GZ
Ao total, 40 urnas eletrônicas foram substituídas em todo o Espírito Santo durante a votação para o segundo turno, que aconteceu neste domingo (28). As informações são do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES).
Os problemas aconteceram nas cidades de Boa Esperança, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Cariacica, Guarapari, Marataízes, São Gabriel da Palha, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória. Todos os chamados foram solucionados sem nenhum prejuízo para a votação em andamento.
No final da manhã, o presidente do TRE-ES, Annibal de Rezende Lima, e a cúpula de segurança do Estado fizeram uma reunião para conferir os trabalhos executados pela força-tarefa que está agindo durante o período da votação no segundo turno.
A reunião aconteceu na Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp), em Bento Ferreira, em Vitória. Segundo a Sesp, as eleições estão ocorrendo sem maiores intercorrências.
40 urnas eletrônicas foram substituídas no Espírito Santo
Assim como no primeiro turno, no último dia 7 de outubro, o presidente do TRE-ES acompanhou o monitoramento do Centro Integrado de Comando e Controle, montado exclusivamente para a segurança do pleito, e também do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes).
Presidente do TRE-ES, Annibal de Rezende Lima (segundo da esquerda pra direita) e secretário de segurança, Nylton Rodrigues (primeiro à direita) Crédito: Assessoria Sesp

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