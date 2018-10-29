Ao total, 40 urnas eletrônicas foram substituídas em todo o Espírito Santo durante a votação para o segundo turno, que aconteceu neste domingo (28). As informações são do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES).
Os problemas aconteceram nas cidades de Boa Esperança, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Cariacica, Guarapari, Marataízes, São Gabriel da Palha, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória. Todos os chamados foram solucionados sem nenhum prejuízo para a votação em andamento.
No final da manhã, o presidente do TRE-ES, Annibal de Rezende Lima, e a cúpula de segurança do Estado fizeram uma reunião para conferir os trabalhos executados pela força-tarefa que está agindo durante o período da votação no segundo turno.
A reunião aconteceu na Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp), em Bento Ferreira, em Vitória. Segundo a Sesp, as eleições estão ocorrendo sem maiores intercorrências.
40 urnas eletrônicas foram substituídas no Espírito Santo
Assim como no primeiro turno, no último dia 7 de outubro, o presidente do TRE-ES acompanhou o monitoramento do Centro Integrado de Comando e Controle, montado exclusivamente para a segurança do pleito, e também do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes).