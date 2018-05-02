Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • 34 moradores do prédio que caiu em SP ainda não foram localizados
Desabamento

34 moradores do prédio que caiu em SP ainda não foram localizados

Os trabalhos dos bombeiros se estenderão pela madrugada no Centro de São Paulo em uma atividade de resfriamento doa escombros

Publicado em 02 de Maio de 2018 às 00:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mai 2018 às 00:02
Incêndio de grandes proporções atingiu prédio no Largo do Paissandu, no Centro de São Paulo Crédito: Corpo de Bombeiros de São Paulo
Onze pessoas se apresentaram a integrantes do serviço social da Prefeitura, diminuindo para 34 o número de moradores do prédio que ainda não foram localizados. Eles não são considerados desaparecidos porque não há confirmação de que estavam no local no momento do desabamento. O edifício, localizado no Largo do Paissandu, no Centro da cidade, desabou após incêndio na madrugada desta terça-feira(1º).
Os trabalhos dos bombeiros se estenderão pela madrugada no Centro de São Paulo em uma atividade de resfriamento doa escombros. Ainda é intensa a quantidade de fumaça branca, que os bombeiros afirmam ser vapor d'água, que sai dos escombros. Cem homens manterão as atividades durante a madrugada desta quarta-feira (2).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Crime aconteceu entre os bairros Santo André e São José, na noite de sábado (25); vítima foi atingida no pescoço após discussão
Mulher é baleada no pescoço após ser chamada por suspeito em Vitória
Imagem de destaque
Frango assado: 6 receitas para um almoço de domingo especial
SML de Linhares, no Norte do ES
Mulher mata companheira em briga sobre fim de relacionamento no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados