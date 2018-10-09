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Educação

34% dos participantes do Enade são primeiros da família a concluir ensino

MEC divulgou nesta terça-feira os resultados do exame que avalia a etapa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2018 às 14:56

Publicado em 09 de Outubro de 2018 às 14:56

Enade Crédito: Divulgação
Os dados do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), divulgados nesta terça-feira pelo Ministério da Educação (MEC), também dão uma ideia do perfil dos estudantes que estão no ensino superior brasileiro. Entre os mais de 460 mil que responderam ao questionário do MEC, 34,2% dizem ser os primeiros da família a concluir o ensino superior.
O questionário dá outros detalhes como renda da família, gênero, estado civil e também informa se esses estudantes ingressaram no ensino superior por meio de alguma política pública. Nesse caso, o MEC aponta que 22,5% do total de respondentes receberam financiamento do Programa Universidade Para Todos (ProUni) e/ou do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para ingressar na universidade.
Nesse ano, o Enade avaliou cursos de bacharelado e licenciatura da área de Ciências Exatas e afins. Também foram avaliados cursos superiores de tecnologia enquadrados em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão da Produção Industrial, Gestão da Tecnologia da Informação, e Redes de Computadores.
O Enade é realizado com base em um ciclo trienal no qual a cada ano uma área diferente é avaliada. A prova é composta por 40 questões, sendo uma parte de formação geral, que leva em conta atuação ética, e compõe 25% da prova; e outra de questões específicas relativas ao conteúdo do curso, que representa 75% do exame . A maioria das perguntas é de múltipla escolha e algumas são discursivas.
Entre os participantes do Enade que declararam ter ingressado na universidade por meio do ProUni ou do Fies, 34,8% conseguiram o acesso por meio de cotas. De acordo com os dados, 61,5% desses têm renda de até três salários mínimos. Considerando o total de alunos, a renda média daqueles que prestaram o Enade é de 1,5 a 4,5 salários mínimos.

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