21 vereadores da Grande Vitória na briga por vaga de deputados

Crédito: Tati Beling | ALES

Dos 75 vereadores que juntos compõem as câmaras municipais de Vitória, Serra, Vila Velha e Cariacica, pelo menos 21 se preparam abertamente para disputar cargos de deputado estadual e federal no pleito de 2018. Entre esses, sete ainda estão na metade de seu primeiro mandato, mas já pretendem alçar voos maiores.

Os parlamentares se dizem impulsionados ora por seus partidos, ora por sua comunidade. Mas por trás de grande parte das possíveis candidaturas também há outro argumento em comum: o de que poderão fazer mais por seus eleitores caso representem o Estado na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal.

É nisso que aposta, por exemplo, o vereador Nathan Medeiros (PSB), de Vitória, cuja meta é ser deputado federal. "Muitas vezes as pautas que são trazidas ao meu gabinete não estão na minha alçada como vereador. Essa seria uma forma de ampliar meu trabalho", justifica ele, que entrou na Câmara em janeiro de 2017.

Outros três vereadores da Capital também já se consideram pré-candidatos: Fabrício Gandini (PPS) e Wanderson Marinho (PSC), ambos para deputado estadual; e Cleber Felix (PP), que em seu primeiro mandato é cotado por sua sigla para disputar uma vaga de deputado federal. "Depois de conversar com o partido e com pessoas da cidade, eu aceitei o desafio. Mas não há nada confirmado", pondera.

OLHO NAS URNAS

Na Câmara de Vila Velha, sete dos 18 parlamentares estão de olho nas urnas, de acordo com a assessoria da Casa. Enquanto Anadelso Pereira (PSDC), Arnaldinho Borgo (PMDB), Osvaldo Maturano (PRB), Ricardo Chiabai (PPS) e Tia Nilma Guez (PRP) vislumbram compor a Assembleia, Reginaldo Almeida (PSC) e Dona Arlete (PSL) pretendem chegar a Brasília.

Dos sete, as duas mulheres são as únicas estreantes no Parlamento municipal. "Vila Velha não tem sido lembrada em Brasília e necessita de recursos, principalmente nas áreas de habitação popular, macrodrenagem e esgotamento sanitário", argumenta Dona Arlete. Já Tia Nilma acredita que sua presença poderá "fortalecer a presença feminina na condução do Estado".

Mas a Câmara de Cariacica não fica atrás. O município é o único onde o próprio presidente da Câmara se lançará à disputa, assim como outros seis representantes. No entanto, Ângelo César Lucas (PV) afirma que seu destino ainda é incerto. "Meu partido ainda não definiu o cargo. Não acho que isso prejudique a Câmara, pois minha decisão vai ser tomada a 45 dias da eleição", explica.

Além do presidente, Joel da Costa (PPS), vereador mais votado em 2016, pretende repetir o resultado na eleição para deputado estadual, a fim de representar a classe policial. Assim como ele, Sérgio Camilo (PSC), Celso Andreon (PRTB), Wander Show (PRP), Ilma Siqueira (PSDB) e Edgard do Esporte (PMN) estão confiantes.

"Quero representar melhor a sociedade, pois nosso trabalho na Câmara é muito limitado. Essa eleição vai ser diferente, é a eleição do novo", diz Camilo. Já Edgard do Esporte ressalta: "Como deputado vou conseguir dar mais retorno para a área social do município".

BATALHA

Na Serra, três vereadores estão dispostos a entrar na batalha: o recém-chegado Pastor Ailton (PSC) e o reeleito Alexandre Xambinho (Rede) querem ser deputados estaduais. Já o veterano Guto Lorenzoni (PP) almeja a concorrida vaga de deputado federal.

"A população clama por mudança. Quem está lá já deu o que tinha que dar. A mudança desejada é de novos pensadores", afirma Guto, confiante.

Atualização: O nome do vereador Cabo Porto (PSB) também está incluído na lista de vereadores serranos que já são pré-candidatos a deputado estadual.

CABOS ELEITORAIS FORTES

Embora os vereadores demonstrem confiança, o cientista político Fernando Pignaton avalia que poucas são as chances de que eles deixem as câmaras municipais rumo à Assembleia Legislativa ou ao Congresso Nacional no próximo ano. No entanto, sua participação no pleito de 2018 os torna peças-chave para o jogo político-eleitoral.

"Grande parte deles não é competitiva, mas todos são cabos eleitorais privilegiados, muito mais eficazes do que os comuns, para fortalecer candidatos a deputado federal, senador e até governador", explica Pignaton.

Por outro lado, entrar na disputa pode render bons frutos para o futuro. "A candidatura também faz parte de uma estratégia de crescimento pessoal, pois com isso eles fazem um exercício eleitoral, que os recoloca na memória dos eleitores. Eles ocupam espaços. Um vereador que tenha uma votação expressiva pode, depois, participar do governo municipal sucessor ou ser novamente candidato a vereador em melhores condições", explicou o especialista.

CONFIRA A LISTA:

VITÓRIA

Deputado estadual

Fabrício Gandini (PPS)

Wanderson Marinho (PSC)

Deputado federal

Nathan Medeiros (PSB)  1º mandato

Cleber Felix (PP)  1° mandato

SERRA

Deputado estadual

Pastor Ailton (PSC)  1º mandato

Alexandre Xambinho (Rede)

Deputado federal

Guto Lorenzoni (PP)

CARIACICA

Deputado estadual

Joel da Costa (PPS)  1º mandato

Sérgio Camilo (PSC)

Edgar do Esporte (PMN)  1º mandato

Wander Show (PRP)  1º mandato

Ilma Siqueira (PSDB)

Celso Andreon PRTB

Indefinido

Ângelo Cesar Lucas (PV)

VILA VELHA

Deputado estadual

Anadelso Pereira (PSDC)

Arnaldinho Borgo (PMDB)

Osvaldo Maturano (PRB)

Ricardo Chiabai (PPS)

Tia Nilma Guez (PRP)  1º mandato

Deputado federal

Reginaldo Almeida (PSC)