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Covid-19

200 UTIs completas serão instaladas em SP, MG, RJ e RS, diz Gabbardo

De acordo com Gabbardo dos Reis, os leitos começaram a ser encaminhados ainda hoje e que os demais 23 Estados receberão no mínimo um conjunto com dez leitos de UTI

Publicado em 17 de Março de 2020 às 19:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2020 às 19:29
São Paulo receberá 80 leitos, Minas Gerais 50, Rio 40 e Rio Grande do Sul, 30 Crédito: Freepik
O secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo dos Reis, afirmou nesta terça-feira, 17, que os 200 leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) começam a ser instalados nesta quarta-feira, 18, em São Paulo, Rio, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
São Paulo receberá 80 leitos, Minas Gerais 50, Rio 40 e Rio Grande do Sul, 30. De acordo com Gabbardo dos Reis, os leitos começaram a ser encaminhados ainda hoje e que os demais 23 Estados receberão no mínimo um conjunto com dez leitos de UTI.

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