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Operação Zelotes

2.ª Turma do STF inicia julgamento de denúncia contra Jucá e Gerdau

Ministros decidem se recebem ou não denúncia da Procuradoria-Geral da República contra senador e empresário na Operação Zelotes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2018 às 19:00

Publicado em 27 de Março de 2018 às 19:00

Romero Jucá, senador Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou na tarde desta terça-feira (27) o julgamento sobre o recebimento ou não da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o senador Romero Jucá (MDB-RR) e o empresário Jorge Gerdau no âmbito da Operação Zelotes.
Participam da sessão os ministros Dias Toffoli, Celso de Mello e Edson Fachin, relator do inquérito que investiga Jucá e Gerdau. Gilmar Mendes, que está em Portugal, e Ricardo Lewandowski não compareceram à sessão.
Jucá é acusado de, nos anos de 2010 e 2014, ter recebido vantagem indevida de R$ 1,333 milhão paga mediante diversas doações oficiais feitas por Gerdau. O empresário, por sua vez, teria feito o pagamento por meio de doações oficiais aos diretórios do MDB Nacional e do Estado de Roraima com o objetivo de obter favorecimentos à sua empresa.
O senador do MDB foi denunciado em agosto de 2017 pela PGR pelos crimes de corrupção passiva e o empresário Jorge Gerdau, por corrupção ativa, ambos foram denunciados também por lavagem de dinheiro.
No dia 13 deste mês, a Primeira Turma do STF aceitou por unanimidade uma outra denúncia apresentada pela PGR contra o senador, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O parlamentar é acusado de receber R$ 150 mil em troca da aprovação de medidas provisórias que beneficiariam a empreiteira Odebrecht.
O Ministério Público não busca a condenação, busca o esclarecimento dos fatos. A Primeira Turma recebeu denúncia relativa à operação semelhante, disse o subprocurador-geral da República Edson Oliveira de Almeida na sessão desta terça-feira.
Para o advogado Nilo Batista, defensor de Gerdau, o Ministério Público está inteiramente fora da realidade e apresentou uma denúncia que é uma coletânea de inverdades deslavadas. A vida de Gerdau não merecia enfrentar uma acusação leviana e irresponsável. O que tem a ver (as doações de) Gerdau com as movimentações feitas pelo MDB?, questionou o advogado.

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