2 - Veja como está a vacinação no Brasil

86,2%
DA POPULAÇÃO COM AO MENOS UMA DOSE
78,9%
DA POPULAÇÃO COM O 1º CICLO VACINAL COMPLETO
47,0%
DA POPULAÇÃO COM A DOSE DE REFORÇO
% DA POPULAÇÃO ADULTA VACINADA
Estado - Ao menos uma dose - Totalmente
São Paulo - 93,1% - 87,8%
Piauí - 95,5% - 87,7%
Ceará - 90,8% - 84,7%
Paraíba - 88,6% - 82,5%
Paraná - 89,3% - 82,1%
Rio Grande do Sul - 87,5% - 80,8%
Santa Catarina - 88,2% - 80,3%
Minas Gerais - 86,3% - 79,0%
Sergipe - 85,8% - 78,8%
Pernambuco - 88,2% - 78,7%
Distrito Federal - 83,0% - 78,2%
Mato Grosso do Sul - 87,5% - 77,3%
Rio Grande do Norte - 83,5% - 76,4%
Espírito Santo - 85,2% - 76,4%
Rio de Janeiro - 84,5% - 76,2%
Pará - 77,5% - 74,8%
Bahia - 79,3% - 73,8%
Goiás - 80,0% - 71,8%
Mato Grosso - 80,4% - 69,0%
Alagoas - 78,7% - 68,3%
Maranhão - 80,9% - 65,6%
Amazonas - 77,6% - 64,9%
Tocantins - 74,6% - 62,9%
Rondônia - 71,3% - 62,2%
Acre - 74,2% - 61,4%
Amapá - 68,0% - 54,3%
Roraima - 67,2% - 51,3%