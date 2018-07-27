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Alerta vermelho

123 gestores capixabas em lista do TCU podem ser barrados na eleição

Lista divulgada pelo TCU poderá servir para o Ministério Público Eleitoral e partidos políticos tentarem barrar candidaturas, com base na Lei da Ficha Limpa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2018 às 00:15

Publicado em 27 de Julho de 2018 às 00:15

TCU apresentou os dados à CPI da Previdência Crédito: Divulgação
O Tribunal de Contas da União (TCU) apresentou nesta quinta-feira (26) uma lista com 7.441 gestores públicos de todo o Brasil que tiveram as contas rejeitadas nos últimos oito anos. Entre eles, há 123 pessoas do Espírito Santo, como ex-prefeitos e ex-secretários.
As informações sobre as contas rejeitadas poderão servir para o Ministério Público Eleitoral e partidos políticos impugnarem candidaturas, caso essas pessoas concorram a algum cargo nas eleições de outubro, com base na Lei da Ficha Limpa.
Impugnar significa "questionar". Uma impugnação não significa que a eventual candidatura estará automaticamente barrada. A Justiça Eleitoral avalia caso a caso e retira do processo eleitoral aqueles que praticaram irregularidades consideradas graves e insanáveis.
Os 123 gestores do Espírito Santo que aparecem na lista tiveram 158 contas rejeitadas. Isso quer dizer que alguns deles tiveram dois ou mais problemas com o TCU, de 2010 para cá. E os 7,4 mil gestores do país inteiro que aparecem na lista tiveram 11.469 contas rejeitadas.
A lista de gestores do ES, divulgada pelo TCU

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