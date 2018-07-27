123 gestores capixabas em lista do TCU podem ser barrados na eleição

TCU apresentou os dados à CPI da Previdência Crédito: Divulgação

O Tribunal de Contas da União (TCU) apresentou nesta quinta-feira (26) uma lista com 7.441 gestores públicos de todo o Brasil que tiveram as contas rejeitadas nos últimos oito anos. Entre eles, há 123 pessoas do Espírito Santo, como ex-prefeitos e ex-secretários.

As informações sobre as contas rejeitadas poderão servir para o Ministério Público Eleitoral e partidos políticos impugnarem candidaturas, caso essas pessoas concorram a algum cargo nas eleições de outubro, com base na Lei da Ficha Limpa.

Impugnar significa "questionar". Uma impugnação não significa que a eventual candidatura estará automaticamente barrada. A Justiça Eleitoral avalia caso a caso e retira do processo eleitoral aqueles que praticaram irregularidades consideradas graves e insanáveis.

Os 123 gestores do Espírito Santo que aparecem na lista tiveram 158 contas rejeitadas. Isso quer dizer que alguns deles tiveram dois ou mais problemas com o TCU, de 2010 para cá. E os 7,4 mil gestores do país inteiro que aparecem na lista tiveram 11.469 contas rejeitadas.