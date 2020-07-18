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Voltas às escolas

11 Estados e DF já têm previsão para aulas presenciais

O Distrito Federal deve ser a próxima unidade federativa a reabrir escolas, com retorno das aulas proposto para o próximo dia 27. Em outros 15 Estados, as aulas continuam suspensas e sem data para voltar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jul 2020 às 09:24

Publicado em 18 de Julho de 2020 às 09:24

Alunos em sala de aula
Aulas presenciais voltarão a acontecer nos próximos meses em 11 estados brasileiros e no DF Crédito: Joel Silva/ Folhapress
Relatório da Federação Nacional de Escolas Particulares (Fenep), que monitora o cenário das unidades privadas de ensino, aponta que em 11 Estados e no Distrito Federal há previsão para retomar as atividades presenciais. Nos outros 15 Estados, as aulas continuam suspensas e sem data para voltar.
O Distrito Federal deve ser a próxima unidade federativa a reabrir escolas, com retorno das aulas proposto para o próximo dia 27, segundo o relatório da Fenep. Já os governos do Maranhão e do Tocantins preveem retomar as atividades a partir de 3 de agosto. Neste mês, os Estados do Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Norte também pretendem voltar com aulas presenciais.

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No Rio, a cidade de Angra dos Reis projeta o retorno das escolas em 17 de agosto. Em Alagoas, as aulas devem voltar na segunda quinzena de agosto ou na primeira quinzena de setembro, de acordo com o governo local. Já no Pará, a cidade de Marabá planeja a volta para o dia 3, enquanto a capital Belém só fala em reabertura em setembro.
Além do Estado de São Paulo, a depender do avanço local da pandemia, há expectativa de retorno ainda em setembro no Acre e no Piauí.
As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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