02/02/2020: data assim só vai ocorrer mais uma vez neste século

Data palíndromo pode ser lida de trás para frente Crédito: Reprodução

Se existe algo que está longe de ser comum é a combinação numérica deste domingo (2)  02/02/2020. Algo como o que ocorre hoje é tão incomum que só acontecerá, dessa forma, mais uma vez neste século. Trata-se de uma data capicua, ou um palíndromo numérico  neste caso, de oito dígitos, com a variação de apenas dois números. Ficou claro? Não?

Então, vamos lá. Palíndromos são combinações numéricas, ou de letras, que tanto podem ser lidas da esquerda para a direita como da direita para a esquerda sem alteração de seu significado. Assim como "ovo", "Ana" e "arara" são palavras palíndromo escritas com apenas duas letras, a data deste domingo também é. Ela usa só dois números para expressar a data inteira.

"Capicua" é palavra de origem catalã para esse fenômeno (cap i cua, ou em português: cabeça e cauda).

ÚLTIMA OCORRÊNCIA

Algumas pessoas podem se lembrar da última vez em que uma data capicua exatamente como a deste domingo, com variação de apenas dois números, ocorreu. Foi no dia 20 de fevereiro de 2002 (20/02/2002).

Veja Também Segundo maior terremoto do Brasil fez Vitória tremer em 1955

A próxima data capicua como essas será no dia 22 de fevereiro de 2022 (22/02/2022). Depois disso, no entanto, se algum leitor deste texto viver para contar será uma pessoa de sorte.

PRÓXIMA DATA

Isso porque ela ocorrerá apenas quando 90 anos se passarem, no próximo século, no dia 21 de dezembro de 2112 (21/12/2112). Isso se repetirá dez anos depois, no dia 22 de dezembro de 2122 (22/12/2122).

Depois disso, só em 30 de março de 3003 (30/03/3003), no próximo milênio.

Veja Também Tufão "Ateu" destruiu igrejas e locais com nomes de santos no ES

Palíndromos numéricos assim são tão raros que se agrupam no início de cada milênio. Antes dessa data do início deste século, tivemos os dias 10 de janeiro de 1001 (10/01/1001) e 1 de janeiro de 1010 (01/01/1010).

GRAFIA DE DATA NOS EUA

Vale lembrar que mesmo em países como os Estados Unidos e a Inglaterra, este domingo também é uma data capicua, o que o torna ainda mais raro pois a regra valerá para todos os países que seguem o calendário gregoriano.

Nos EUA, grafa-se o mês antes do dia. Assim, por exemplo, o dia 02 de dezembro de 2020 lá é representado por 12/02/2020 e no Brasil 02/12/2020. Como este domingo é dia 2 de fevereiro (ou dia 02 do mês 02), a inversão não altera o palíndromo.

SETE DÍGITOS

Palíndromos numéricos de sete dígitos e com alternância de três ou mais números são mais comuns. O último deles ocorreu no ano passado, no dia 9 de outubro (9/10/2019).