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Carta de desculpas

'Você não merece pagar pelos meus erros', diz Cabral em carta ao filho

Marco Antônio Cabral tenta a reeleição e publicou mensagem escrita pelo pai, em que ex-governador diz que errou
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2018 às 15:40

Publicado em 17 de Setembro de 2018 às 15:40

O ex-governador Sergio Cabral durante sua transferência para presídio em Curitiba Crédito: Geraldo Bubniak / Agência O Globo
O ex-governador Sérgio Cabral (MDB) escreveu uma carta para o filho Marco Antônio Cabral em que pede desculpas pelos erros que cometeu. Marco Antônio é deputado federal e concorre à reeleição. Foi ele mesmo quem divulgou a mensagem em suas redes sociais, com uma foto da mensagem.
Na carta, Cabral lembra os quase dois anos em que está preso pela Lava-Jato e diz que luta na Justiça para não ser punido pelo que não fez. Na mensagem, o ex-governador tenta descolar o mandato do filho de seus erros, palavra que usa no decorrer do texto.
"Você não merece pagar pelos meus erros. Você fez um lindo mandato e merece a reeleição. Quem errou fui eu. E a população do Rio sabe disso. Você aprendeu com os erros do seu pai e tem a sua vida pública própria", diz Cabral na carta.
Cabral tem oito condenações e suas penas já somam mais de 183 anos de prisão. Marco Antônio visita com frequência o pai na prisão. Após passar pela Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, o ex-governador voltou para Bangu 8.
O emedebista fala na carta sobre seu primeiro neto, Marco Antonio, filho do deputado federal. Cabral conheceu a criança em uma sala da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, durante um dos depoimentos que deu ao juiz Marcelo Bretas.
Leia a íntegra:
Marco Antônio, meu amado filho.
A vida nos proporciona momentos de alegria e de dor. Há quase dois anos me encontro preso. A fé em Deus e o amor de nossa família tem sido as bases para superar e enfrentar a privação da liberdade.
Mas a vida é uma benção. Nos altos e baixos devemos refletir sobre nossos erros e acertos.
Na justiça luto com a minha defesa para não ser punido pelo que não fiz e assumir os erros que, infelizmente, cometi.
Mas a vida é bela. E você, em março desse ano, junto com a Jessica, me deram o maior presente que um ser humano pode obter: um neto! O meu lindo Marquinho!
Marco Antônio,
Você não merece pagar pelos meus erros. Você fez um lindo mandato e merece a reeleição. Quem errou fui eu. E a população do Rio sabe disso.
Você aprendeu com os erros do seu pai e tem a sua vida pública própria. Carrega consigo a sensibilidade com os mais humildes e que mais precisam da presença do poder público. Apresentou projetos de lei de enorme alcance social. Filho, desculpe pelos meus erros. Que Deus te proteja e te guie. Te amo muito.
Sérgio Cabral.
2018-09-07T00:00:00.000Z

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