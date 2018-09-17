'Você não merece pagar pelos meus erros', diz Cabral em carta ao filho

O ex-governador Sergio Cabral durante sua transferência para presídio em Curitiba Crédito: Geraldo Bubniak / Agência O Globo

O ex-governador Sérgio Cabral (MDB) escreveu uma carta para o filho Marco Antônio Cabral em que pede desculpas pelos erros que cometeu. Marco Antônio é deputado federal e concorre à reeleição. Foi ele mesmo quem divulgou a mensagem em suas redes sociais, com uma foto da mensagem.

Na carta, Cabral lembra os quase dois anos em que está preso pela Lava-Jato e diz que luta na Justiça para não ser punido pelo que não fez. Na mensagem, o ex-governador tenta descolar o mandato do filho de seus erros, palavra que usa no decorrer do texto.

"Você não merece pagar pelos meus erros. Você fez um lindo mandato e merece a reeleição. Quem errou fui eu. E a população do Rio sabe disso. Você aprendeu com os erros do seu pai e tem a sua vida pública própria", diz Cabral na carta.

Cabral tem oito condenações e suas penas já somam mais de 183 anos de prisão. Marco Antônio visita com frequência o pai na prisão. Após passar pela Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, o ex-governador voltou para Bangu 8.

O emedebista fala na carta sobre seu primeiro neto, Marco Antonio, filho do deputado federal. Cabral conheceu a criança em uma sala da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, durante um dos depoimentos que deu ao juiz Marcelo Bretas.

Leia a íntegra:

Marco Antônio, meu amado filho.

A vida nos proporciona momentos de alegria e de dor. Há quase dois anos me encontro preso. A fé em Deus e o amor de nossa família tem sido as bases para superar e enfrentar a privação da liberdade.

Mas a vida é uma benção. Nos altos e baixos devemos refletir sobre nossos erros e acertos.

Na justiça luto com a minha defesa para não ser punido pelo que não fiz e assumir os erros que, infelizmente, cometi.

Mas a vida é bela. E você, em março desse ano, junto com a Jessica, me deram o maior presente que um ser humano pode obter: um neto! O meu lindo Marquinho!

Marco Antônio,

Você não merece pagar pelos meus erros. Você fez um lindo mandato e merece a reeleição. Quem errou fui eu. E a população do Rio sabe disso.

Você aprendeu com os erros do seu pai e tem a sua vida pública própria. Carrega consigo a sensibilidade com os mais humildes e que mais precisam da presença do poder público. Apresentou projetos de lei de enorme alcance social. Filho, desculpe pelos meus erros. Que Deus te proteja e te guie. Te amo muito.

Sérgio Cabral.