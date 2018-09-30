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'Tenho condições de pacificar a família brasileira', diz Ciro Gomes

As declarações vieram na tentativa de minimizar a polarização entre eleitores de Jair Bolsonaro (PSL) e do PT, representado por Fernando Haddad.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 set 2018 às 18:59

Publicado em 30 de Setembro de 2018 às 18:59

Ciro Gomes (PDT) é entrevistado no Jornal da Globo Crédito: Reprodução TV Globo
Na saída de evento na capital paulista, o candidato à Presidência pelo PDT, Ciro Gomes, gravou vídeos para os seus eleitores e ressaltou que tem ficha limpa, além de condições de pacificar a família brasileira. "Esse extremismo é muito negativo", enfatizou.
As declarações vieram na tentativa de minimizar a polarização entre eleitores de Jair Bolsonaro (PSL) e do PT, representado por Fernando Haddad. Os dois candidatos lideram as pesquisas de intenção de voto para o Planalto.
Sobre a agenda do dia, Ciro declarou que está disposto a focar na melhora da saúde brasileira. "Me reuni com representantes do setor da saúde, recebi pleitos importantes e saí com claras intenções de ajudar", afirmou.

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