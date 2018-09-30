'Tenho condições de pacificar a família brasileira', diz Ciro Gomes

Ciro Gomes (PDT) é entrevistado no Jornal da Globo Crédito: Reprodução TV Globo

Na saída de evento na capital paulista, o candidato à Presidência pelo PDT, Ciro Gomes, gravou vídeos para os seus eleitores e ressaltou que tem ficha limpa, além de condições de pacificar a família brasileira. "Esse extremismo é muito negativo", enfatizou.

As declarações vieram na tentativa de minimizar a polarização entre eleitores de Jair Bolsonaro (PSL) e do PT, representado por Fernando Haddad. Os dois candidatos lideram as pesquisas de intenção de voto para o Planalto.