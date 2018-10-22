'Se falou em fechar o STF, precisa de um psiquiatra', diz Bolsonaro

Candidato do PSL à Presidência disse que a declaração do filho sobre fechar a Corte foi tirada de contexto Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

O candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro , disse neste domingo desconhecer o vídeo que circula nas redes no qual seu filho , o deputado federal Eduardo Bolsonaro, afirma que, para fechar o Supremo Tribunal Federal (STF), basta apenas "um soldado e um cabo". O candidato disse ainda acreditar que as declarações foram tiradas de contexto.

"Isso não existe. Se alguém falou em fechar o STF, precisa consultar um psiquiatra. Desconheço. Duvido. Alguém tirou de contexto", afirmou.

Quando questionado sobre a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de suspender propaganda de TV do PT onde cenas de tortura são associadas ao discurso de Bolsonaro, o candidato do PSL voltou a se defender atacando o partido adversário.

'É mentira aquilo. O PT sem mentir não é PT. Falaram que eu vou acabar com os professores do Brasil, que vai ser tudo ensino à distância, que vou acabar com o Bolsa Família, o décimo terceiro salário. O PT é a própria fake news. Para derrotar o PT não precisamos mentir, basta mostrar a verdade", afirmou.