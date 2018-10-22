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Declaração

'Se falou em fechar o STF, precisa de um psiquiatra', diz Bolsonaro

Candidato do PSL à Presidência disse que a declaração do filho sobre fechar a Corte foi tirada de contexto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 out 2018 às 23:42

Publicado em 21 de Outubro de 2018 às 23:42

Candidato do PSL à Presidência disse que a declaração do filho sobre fechar a Corte foi tirada de contexto Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
O candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro , disse neste domingo desconhecer o vídeo que circula nas redes no qual seu filho , o deputado federal Eduardo Bolsonaro, afirma que, para fechar o Supremo Tribunal Federal (STF), basta apenas "um soldado e um cabo". O candidato disse ainda acreditar que as declarações foram tiradas de contexto.
"Isso não existe. Se alguém falou em fechar o STF, precisa consultar um psiquiatra. Desconheço. Duvido. Alguém tirou de contexto", afirmou.
Quando questionado sobre a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de suspender propaganda de TV do PT onde cenas de tortura são associadas ao discurso de Bolsonaro, o candidato do PSL voltou a se defender atacando o partido adversário.
'É mentira aquilo. O PT sem mentir não é PT. Falaram que eu vou acabar com os professores do Brasil, que vai ser tudo ensino à distância, que vou acabar com o Bolsa Família, o décimo terceiro salário. O PT é a própria fake news. Para derrotar o PT não precisamos mentir, basta mostrar a verdade", afirmou.
Bolsonaro esteve no começo da tarde deste domingo na casa do empresário Paulo Marinho, no Jardim Botânico. Ao lado de sua mulher, Michelle Bolsonaro, o candidato recebeu representantes de entidades de deficientes auditivos. Ele assinou um documento para se comprometer a cumprir a legislação e dar atenção aos interesses do grupo.

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