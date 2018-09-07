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Ataque em Minas Gerais

'Sabíamos que havia riscos', diz presidente do PSL

Gustavo Bebianno acompanhava Bolsonaro em agenda de campanha em Juiz de Fora

Publicado em 

06 set 2018 às 23:12

Publicado em 06 de Setembro de 2018 às 23:12

Jair Bolsonaro logo após ser esfaqueado em Juiz de Fora Crédito: Reprodução
O presidente do PSL, GustavoBebianno, divulgou uma nota na noite desta quinta-feira (6) em que afirma que a campanha de JairBolsonaro, esfaqueado durante um ato em Juiz de Fora, em Minas Gerais, sabia que havia riscos. "Há muito sabemos que enfrentamos inimigos ardilosos, incapazes de conviver com o contraditório, avessos à real democracia. Sabíamos que havia riscos. Porém, mais impactante que as ameaças é a esperança que nos impulsiona".
Em seu texto, Bebianno, que acompanhava Bolsonaro no ato em Juiz de Fora, escreve que a agenda previa uma visita ao hospital local e encontro com empresários, o que de fato ocorreu. Logo depois, segundo ele, Bolsonaro "por vontade própria" foi para o meio da multidão.
"Acreditávamos que seria mais um dia feliz para o Brasil, um dia em que, como outros dessa campanha, celebraríamos o crescimento desse despertar de um horizonte com mais esperança", escreveu o presidente do PSL.
No texto, Bebianno afirma que hoje as eleições não importam e pediu orações para Bolsonaro. "Porque o medo jamais vai nos impedir de cumprir a missão a que fomos destinados", diz o texto.

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