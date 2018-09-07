'Sabíamos que havia riscos', diz presidente do PSL

Jair Bolsonaro logo após ser esfaqueado em Juiz de Fora Crédito: Reprodução

O presidente do PSL, GustavoBebianno, divulgou uma nota na noite desta quinta-feira (6) em que afirma que a campanha de JairBolsonaro, esfaqueado durante um ato em Juiz de Fora, em Minas Gerais, sabia que havia riscos. "Há muito sabemos que enfrentamos inimigos ardilosos, incapazes de conviver com o contraditório, avessos à real democracia. Sabíamos que havia riscos. Porém, mais impactante que as ameaças é a esperança que nos impulsiona".

Em seu texto, Bebianno, que acompanhava Bolsonaro no ato em Juiz de Fora, escreve que a agenda previa uma visita ao hospital local e encontro com empresários, o que de fato ocorreu. Logo depois, segundo ele, Bolsonaro "por vontade própria" foi para o meio da multidão.

"Acreditávamos que seria mais um dia feliz para o Brasil, um dia em que, como outros dessa campanha, celebraríamos o crescimento desse despertar de um horizonte com mais esperança", escreveu o presidente do PSL.