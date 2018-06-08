'Quem decola é avião', diz Alckmin sobre desempenho nas pesquisas

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Em Salvador, o ex-governador de São Paulo e pré-candidato à presidência da República pelo PSDB, Geraldo Alckmin, brincou com sua posição nas pesquisas e disse que quem decola é avião ao comentar a desconfiança de setores do PSDB sobre a candidatura dele.

- Quem decola é avião, né? Não tem nenhuma desconfiança. Nossa campanha é de resistência e de chegada. Em São Paulo tinha um candidato com 32 pontos na pesquisa e outra com mais de 20, mas quem ganhou foi o João Dória, que só tinha um dígito nas pesquisas. Nós temos aliança com cinco partidos. O PSDB e mais quatro. Não tenho anunciado porque os próprios partidos vão fazer isso. Mas até 20 de julho vamos anunciar essa aliança e talvez até mais - disse em entrevista coletiva.

O tucano voltou a dizer que a campanha só vai começar junto com o horário do rádio e da televisão, em setembro.

Alckmin falou também sobre as recentes declarações do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso de que não era conveniente fechar portas para uma possível aliança com Marina Silva (Rede). Ao ser perguntado se ele aceitaria ser vice de Marina, respondeu:

- Olha, nós vamos definir as eleições do mês de julho. A lei mudou. Se fosse a antiga, a maioria dos partidos já teria definido no último fim de semana. Agora só vai ser a partir de 20 de julho. Nós temos cinco partidos. O PSDB e mais quatro.

Sobre as alianças, o pré-candidato falou que, até agora, só foram amarradas com partidos sem candidatos próprios, mas não respondeu se o Democratas (que tem o presidente da Câmara Rodrigo Maia entre os postulantes ao Planalto) faria parte desse arco de alianças.

- Vamos respeitar as candidaturas próprias, mas estamos dispostos a conversar com os aliados.

Na capital baiana, o tucano deu uma palestra sobre políticas econômicas e sociais na escola de direito da Universidade Federal da Bahia e, no início da noite, recebeu o título de cidadão baiano entregue na Assembleia Legislativa do Estado.

Durante a palestra, Alckmin chegou a citar o candidato da bala em referência a Jair Bolsonaro e, depois, partiu em ataque ao adversário.

- A candidatura da bala é a candidatura do atraso. E quem anda para trás é carangueijo. O Brasil não precisa disso. Não dá pra falar de criação de emprego falando de bala, disse.

Perguntado sobre a declaração de Bolsonaro que só daria ouvidos a ele quando o tucano atingisse dois dígitos na pesquisa, Alckmin ironizou:

- Ele tá de salto alto. Eu to calçando a sandália da humildade.

A agenda no Nordeste é uma tentativa de reforçar a imagem do tucano em uma das regiões em que o PSDB tem tido maior dificuldade de angariar votos nos últimos pleitos presidenciais.

Quando foi candidato ao Planalto em 2006, tendo sido derrotado por Lula (PT), que concorria à reeleição, Alckmin recebeu apenas 22,8% dos votos válidos da região, contra 77,2% do petista.

No último embate presidencial entre PT e PSDB, em 2014, Dilma Rousseff teve no Nordeste 20 milhões de votos contra 7,9 milhões de Aécio Neves. Na Bahia, Dilma recebeu 5 milhões de votos contra pouco mais de 2 milhões de Aécio.