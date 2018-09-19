'PT já está no segundo turno. Bolsonaro, não', diz Alckmin

Geraldo Alckmin, disse nesta quarta-feira que o candidato do PT, Fernando Haddad, está garantido no segundo turno da eleição. No caso de Jair Bolsonaro (PSL), líder nas pesquisas, ele afirmou que a mesma avaliação não se aplicaria. O candidato do PSDB à Presidência,, disse nesta quarta-feira que o candidato do PT, Fernando Haddad, está garantido no segundo turno da eleição. No caso de Jair Bolsonaro (PSL), líder nas pesquisas, ele afirmou que a mesma avaliação não se aplicaria.

"Nós precisamos escolher quem vai com o PT para vencer o PT no segundo turno. Esse é o fato. O PT já está no segundo turno", disse o candidato em entrevista realizada pela revista "Veja" nesta manhã em São Paulo.

Haddad cresceu 11 pontos em uma semana, segundo dados da pesquisa Ibope divulgada ontem, e isolou-se no segundo lugar na disputa com 19%.

Perguntado se Bolsonaro, que tem 28% das intenções de voto no Ibope, também não teria participação assegurada numa próxima fase, Alckmin foi direto.

"O Bolsonaro não".

O candidato do PSDB argumentou que o deputado do PSL deverá cair nas pesquisas porque seus eleitores não declaram voto por convicção mas por uma circunstância política.

"Bolsonaro está no teto e tenderá a cair. Uma parte do voto no Bolsonaro não é dele. É um voto anti-PT que está lá só porque há uma percepção de que ele pode evitar o PT. Só que eu enxergo de maneira contrária. Ele é o passaporte para a volta do PT. Tudo que o PT quer é disputar o segundo turno com Bolsonaro".

O tucano manteve nesta manhã a carga contra o adversário que lidera as pesquisas e o considerou a candidatura dele um "salto no escuro".

"Você tem do outro lado um salto no escuro, uma coisa inimaginável. Alguém que passou 28 anos na Câmara votando sempre pelo corporativismo."