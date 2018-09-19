'PT já está no segundo turno. Bolsonaro, não', diz Alckmin

O candidato do PSDB à Presidência, Geraldo Alckmin, disse nesta quarta-feira que o candidato do PT, Fernando Haddad, está garantido no segundo turno da eleição. No caso de Jair Bolsonaro (PSL), líder nas pesquisas, ele afirmou que a mesma avaliação não se aplicaria.
"Nós precisamos escolher quem vai com o PT para vencer o PT no segundo turno. Esse é o fato. O PT já está no segundo turno", disse o candidato em entrevista realizada pela revista "Veja" nesta manhã em São Paulo.
Haddad cresceu 11 pontos em uma semana, segundo dados da pesquisa Ibope divulgada ontem, e isolou-se no segundo lugar na disputa com 19%.
Perguntado se Bolsonaro, que tem 28% das intenções de voto no Ibope, também não teria participação assegurada numa próxima fase, Alckmin foi direto.
"O Bolsonaro não".
O candidato do PSDB argumentou que o deputado do PSL deverá cair nas pesquisas porque seus eleitores não declaram voto por convicção mas por uma circunstância política.
"Bolsonaro está no teto e tenderá a cair. Uma parte do voto no Bolsonaro não é dele. É um voto anti-PT que está lá só porque há uma percepção de que ele pode evitar o PT. Só que eu enxergo de maneira contrária. Ele é o passaporte para a volta do PT. Tudo que o PT quer é disputar o segundo turno com Bolsonaro".
O tucano manteve nesta manhã a carga contra o adversário que lidera as pesquisas e o considerou a candidatura dele um "salto no escuro".
"Você tem do outro lado um salto no escuro, uma coisa inimaginável. Alguém que passou 28 anos na Câmara votando sempre pelo corporativismo."
Alckmin evitou comentar se as candidaturas de Haddad e Bolsonaro oferecem riscos diferentes ao país.