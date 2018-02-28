À PF, Joesley diz que Miller foi apresentado a ele como ex-procurador

Joesley Batista Crédito: AYRTON VIGNOLA | ESTADÃO

O depoimento de cerca de 11 horas do empresário Joesley Batista à Polícia Federal (PF), nesta terça-feira, foi marcado por uma ofensiva para tentar salvar a delação premiada do bilionário. A Procuradoria-Geral da República (PGR) rescindiu o acordo do irmão do empresário, Wesley Batista, na segunda-feira, e o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), deve avaliar a validade das colaborações.

Joesley foi ouvido no inquérito que investiga se o ex-procurador Marcelo Miller beneficiou a JBS enquanto ainda estava na PGR. Segundo o criminalista André Luis Callegari, que defende o empresário, Joesley disse que, quando contratou o escritório Trench Rossi Watanabe (TRW) para fazer o acordo de delação da J&F, Miller lhe foi apresentado como ex-procurador, sem qualquer vínculo com a PGR.

 É um depoimento longo que demonstra claramente que não houve nenhuma omissã G1 ES o em relação aos depoimentos entregues por Joesley. E também que, na crença dele, não havia impedimento de participação de Miller enquanto sócio que foi apresentado do Trench Rossi. Joesley não foi beneficiado por qualquer movimento ou por qualquer atitude de Miller nesse sentido. disse o advogado.

Callegari também negou que Joesley tenha trocado mensagens em que ele pergunta se Miller já estava desligado na PGR:

 Não. Joesley confirmou que nunca trocou mensagens com Miller  afirmou Callegari.

Para o advogado, faltou calma e cautela à PGR ao fazer o pedido de rescisão do acordo:

 Se a PGR tivesse tido calma e cautela e feito esses questionamentos que estão sendo feitos agora no bojo desse inquérito policial talvez isso já tivesse esclarecido e o pedido nem tivesse sido formulado pelo então PGR (Rodrigo Janot)  concluiu.

A defesa de Joesley trabalha para reverter o pedido de rescisão da colaboração premiada feito pela PGR no caso que apura o envolvimento do ex-procurador Marcello Miller no acordo de colaboração dos executivos da J&F.

Miller deixou a PGR em abril do ano passado. A defesa do ex-procurador tem afirmado que ele já havia pedido exoneração quando começou a desempenhar "atividades preparatórias" no escritório Trench Rossi. Segundio os advogados, Miller "não interveio de forma alguma na preparação ou na emissão de fatura a nenhum cliente do escritório onde trabalhou".

Joesley está preso desde setembro na PF paulista. Ele responde à acusação de descumprir o acordo de delação premiada que fechou com a PGR no ano passado. Segundo a PGR, ele teria omitido informações relevantes em sua colaboração.