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'Perdeu, perdeu né?', diz Mourão sobre eventual derrota de Bolsonaro

General disse que as Forças Armadas estão 'quietinhas' e vão aceitar resultado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2018 às 15:27

Publicado em 01 de Outubro de 2018 às 15:27

O general Hamilton Mourão, candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro (PSL) Crédito: Tiago Queiroz
Após ser repreendido publicamente pelo candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, o candidato a vice na sua chapa, o general da reserva Antônio Hamilton Mourão, criticou o risco da volta do PT ao poder, mas admitiu que não acredita em contestação do resultado, em caso de derrota.
 Perder, perdeu né? A minha visão é a seguinte, se o Brasil voltar a eleger o Partido dos Trabalhadores nós vamos voltar a ter incompetência, má gestão e corrupção  afirmou o general após desembarcar em Brasília nesta segunda-feira (1°).
Indagado se a derrota poderia levar as Forças Armadas a querer tomar o poder, ele negou:
 Não, as Forças Armadas estão quietinhas sobre o comando de seus comandantes  disse ele.  Lógico (que as Forças aceitarão o resultado), isso faz parte. Não são as Forças Armadas que estão falando que querem tomar o poder, isso é o José Dirceu que anda falando ai que quer acabar com o Ministério Público, imagina se eu falasse um negócio desses?  comentou.
Sobre um eventual pedido de auditoria das urnas em caso de derrota, ele afirmou que "depende", mas que está muito cedo para falar sobre isso ainda.
Na sexta-feira, em entrevista à "Band", Bolsonaro afirmou que não irá aceitar resultado diferente da sua eleição. No domingo, ao GLOBO, questionado sobre a declaração, o candidato disse que não teria "nada para fazer" caso perca.
Também na entrevista de sexta, Bolsonaro disse que determinou a Mourão que não se manifeste mais, para evitar controvérsias na campanha. Nesta segunda, o general admitiu que está em "silêncio obsequioso".
 Ele (Bolsonaro) julgou que temos que manter a calma nessa semana  afirmou.
Mourão, contudo, evitou comentar a frase de Bolsonaro de que o "vice geralmente não apita nada, mas atrapalha muito".
 Isso aí é uma questão de foro íntimo, não vou comentar isso aí  disse.

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