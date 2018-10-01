'Perdeu, perdeu né?', diz Mourão sobre eventual derrota de Bolsonaro

O general Hamilton Mourão, candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro (PSL) Crédito: Tiago Queiroz

PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, o candidato a vice na sua chapa, o general da reserva Antônio Hamilton Mourão, criticou o risco da volta do PT ao poder, mas admitiu que não acredita em contestação do resultado, em caso de derrota. Após ser repreendido publicamente pelo candidato doà Presidência,, o candidato a vice na sua chapa, o general da reserva, criticou o risco da volta do PT ao poder, mas admitiu que não acredita em contestação do resultado, em caso de derrota.

 Perder, perdeu né? A minha visão é a seguinte, se o Brasil voltar a eleger o Partido dos Trabalhadores nós vamos voltar a ter incompetência, má gestão e corrupção  afirmou o general após desembarcar em Brasília nesta segunda-feira (1°).

Indagado se a derrota poderia levar as Forças Armadas a querer tomar o poder, ele negou:

 Não, as Forças Armadas estão quietinhas sobre o comando de seus comandantes  disse ele.  Lógico (que as Forças aceitarão o resultado), isso faz parte. Não são as Forças Armadas que estão falando que querem tomar o poder, isso é o José Dirceu que anda falando ai que quer acabar com o Ministério Público, imagina se eu falasse um negócio desses?  comentou.

Sobre um eventual pedido de auditoria das urnas em caso de derrota, ele afirmou que "depende", mas que está muito cedo para falar sobre isso ainda.

Na sexta-feira, em entrevista à "Band", Bolsonaro afirmou que não irá aceitar resultado diferente da sua eleição. No domingo, ao GLOBO, questionado sobre a declaração, o candidato disse que não teria "nada para fazer" caso perca.

Também na entrevista de sexta, Bolsonaro disse que determinou a Mourão que não se manifeste mais, para evitar controvérsias na campanha. Nesta segunda, o general admitiu que está em "silêncio obsequioso".

 Ele (Bolsonaro) julgou que temos que manter a calma nessa semana  afirmou.

Mourão, contudo, evitou comentar a frase de Bolsonaro de que o "vice geralmente não apita nada, mas atrapalha muito".