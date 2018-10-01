'Perdeu, perdeu né?', diz Mourão sobre eventual derrota de Bolsonaro

Após ser repreendido publicamente pelo candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, o candidato a vice na sua chapa, o general da reserva Antônio Hamilton Mourão, criticou o risco da volta do PT ao poder, mas admitiu que não acredita em contestação do resultado, em caso de derrota.
Perder, perdeu né? A minha visão é a seguinte, se o Brasil voltar a eleger o Partido dos Trabalhadores nós vamos voltar a ter incompetência, má gestão e corrupção afirmou o general após desembarcar em Brasília nesta segunda-feira (1°).
Indagado se a derrota poderia levar as Forças Armadas a querer tomar o poder, ele negou:
Não, as Forças Armadas estão quietinhas sobre o comando de seus comandantes disse ele. Lógico (que as Forças aceitarão o resultado), isso faz parte. Não são as Forças Armadas que estão falando que querem tomar o poder, isso é o José Dirceu que anda falando ai que quer acabar com o Ministério Público, imagina se eu falasse um negócio desses? comentou.
Sobre um eventual pedido de auditoria das urnas em caso de derrota, ele afirmou que "depende", mas que está muito cedo para falar sobre isso ainda.
Na sexta-feira, em entrevista à "Band", Bolsonaro afirmou que não irá aceitar resultado diferente da sua eleição. No domingo, ao GLOBO, questionado sobre a declaração, o candidato disse que não teria "nada para fazer" caso perca.
Também na entrevista de sexta, Bolsonaro disse que determinou a Mourão que não se manifeste mais, para evitar controvérsias na campanha. Nesta segunda, o general admitiu que está em "silêncio obsequioso".
Ele (Bolsonaro) julgou que temos que manter a calma nessa semana afirmou.
Mourão, contudo, evitou comentar a frase de Bolsonaro de que o "vice geralmente não apita nada, mas atrapalha muito".
Isso aí é uma questão de foro íntimo, não vou comentar isso aí disse.