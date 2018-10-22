É obrigação do Estado defender o Supremo, diz OAB após vídeo

O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Cláudio Lamachia Crédito: Divulgação/OAB

Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), diz que basta "um soldado e um cabo" para fechar o Supremo Tribunal Federal, a Ordem dos Advogados do Brasil emitiu um comunicado afirmando que defender a Corte é "obrigação do Estado" e ressaltando a importância de preservar os valores democráticos do país. Após a circulação de um vídeo nas redes sociais em que o deputado(PSL-SP), filho do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), diz que basta "um soldado e um cabo" para fechar o Supremo Tribunal Federal, aemitiu um comunicado afirmando que defender a Corte é "obrigação do Estado" e ressaltando a importância de preservar os valores democráticos do país.

"O mais importante tribunal do país tem usado a Constituição como guia para enfrentar os difíceis problemas que lhe são colocados, da forma como deve ser. É obrigação do Estado defender o STF", diz o comunicado assinado pelo presidente nacional da entidade, Cláudio Lamachia.

A nota da OAB destaca a importância do STF e seu trabalho no momento de crise vivido pelo país e afirma que a separação entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário é "condição" para a existência do Estado democrático de Direito. "Sem a separação entre os Poderes também não é possível haver a transparência que a sociedade exige dos agentes públicos."

CONTEXTO

Eduardo Bolsonaro fez a declaração em 9 de julho enquanto dava uma palestra em Cascavel (PR) para alunos de um curso preparatório para o concurso da Polícia Federal. A fala do deputado federal foi resposta a uma pergunta sobre a possibilidade de impugnação da candidatura de Jair Bolsonaro (PSL).

"Será eles que vão ter essa força mesmo (de impugnar)? O pessoal até brinca lá: se quiser fechar o STF sabe o que você faz? Você não manda nem um Jipe, manda um soldado e um cabo. Não é querendo desmerecer o soldado e o cabo. O que é o STF cara? Tira o poder da caneta de um ministro do STF, o que ele é na rua?", disse ele.

Após a repercussão da fala neste domingo (21), Eduardo se desculpou em suas redes sociais e afirmou que nunca defendeu o fechamento da Corte. "Se fui infeliz e atingi alguém, tranquilamente peço desculpas e digo que não era a minha intenção", escreveu.

"Eu respondi a uma hipótese esdrúxula, onde Jair Bolsonaro teria sua candidatura impugnada pelo STF sem qualquer fundamento. De fato, se algo desse tipo ocorresse, o que eu acho que jamais aconteceria, demonstraria uma situação fora da normalidade democrática. Na sequência, citei uma brincadeira que ouvi de alguém na rua", explicou.

Veja a nota completa divulgada pela OAB

"Prestes a ser encerrado mais um processo eleitoral, no mais longevo período democrático da história do Brasil, o desafio que se coloca é a preservação dos valores da democracia e da República.

A separação entre os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário é condição para a existência do Estado de Direito e é uma forma de prevenir e coibir equívocos e erros cometidos pelo Estado. Sem separação entre os Poderes também não é possível haver a transparência que a sociedade exige dos agentes públicos.

A Ordem dos Advogados do Brasil, maior entidade da sociedade civil brasileira, chama atenção para a necessidade de serem rejeitadas as propostas que visem a minar o funcionamento das instituições da República, a negar vigência à atual Constituição Federal e a cassar direitos individuais fundamentais, como habeas corpus e sigilo profissional.

Chamamos atenção, especialmente, para o papel fundamental que o Supremo Tribunal Federal tem cumprido neste momento de crise. O mais importante tribunal do país tem usado a Constituição como guia para enfrentar os difíceis problemas que lhe são colocados, da forma como deve ser. É obrigação do Estado defender o STF."