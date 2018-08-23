  • Brasil
  • 'O que todo mundo quer é o Bolsonaro no 2º turno', diz Alckmin
'O que todo mundo quer é o Bolsonaro no 2º turno', diz Alckmin

Capitão reformado 'perde para qualquer um' na 2ª etapa da eleição, diz candidato do PSDB

Publicado em 23 de Agosto de 2018 às 01:53

Redação de A Gazeta

Crédito: Gabriela Biló/Estadão
O ex-governador Geraldo Alckmin, presidenciável do PSDB, disse nessa quarta-feira, 22, que espera disputar o segundo turno da eleição com o deputado Jair Bolsonaro (PSL-RJ) porque ele perde para qualquer um.
A pesquisa Datafolha/Folha/TV Globo divulgada nesta terça-feira (21) testou 10 cenários diferentes de segundo turno para a disputa presidencial. Sem o nome do ex-presidente Lula, Jair Bolsonaro venceria apenas Fernando Haddad (PT).
O que todo mundo quer é o Bolsonaro no segundo turno, porque ele perde para qualquer um. Vamos chegar ao segundo turno, disse Alckmin em após visitar um frigorífico na cidade de Gurupi, no Tocantins.
Na pesquisa, Alckmin apareceu com 9% das intenções de voto no cenário sem Lula. Neste caso, Bolsonaro tem 19% das intenções de voto, seguido por Marina Silva (Rede), que atinge 16%, e Ciro Gomes (PDT), que tem 10%.
Apesar da dianteira, Bolsonaro fica atrás de Marina e Alckmin no segundo turno, de acordo com a pesquisa do Datafolha. Contra a ex-ministra, o deputado perderia hoje por 45% a 34%. Já no embate com o tucano, o candidato do PSL seria derrotado por 38% a 33%. Contra Ciro, há situação de empate técnico: 38% contra 35%. Lula bateria todos os candidatos no segundo turno, enquanto Haddad perderia nos dois cenários testados, contra Bolsonaro (38% a 29%) e Alckmin (43% a 20%).
Apesar de figurar no escalão médio dos candidatos neste momento, o tucano continuou repetindo o mantra que a eleição só começa com o horário eleitoral na TV e rádio. "Nós vamos trabalhar para chegar no segundo turno e vamos chegar", disse o ex-governador de São Paulo.

