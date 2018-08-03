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"Providência egoísta"

'Ninguém pode falar em golpe e praticar o golpe', diz Ciro sobre PT

Candidato do PDT vê tratamento 'traiçoeiro' dos petistas por alianças com PSB: 'Providência golpista'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 ago 2018 às 21:31

Publicado em 02 de Agosto de 2018 às 21:31

Ciro Gomes Crédito: Reprodução/Facebook
O candidato Ciro Gomes (PDT) chamou o movimento petista que garantiu a neutralidade do PSB nas eleições nacionais de providência golpista. Ninguém pode falar em golpe e praticar o golpe, disse.
O pedetista diz não saber o que fez para merecer um tratamento tão desleal e tão traiçoeiro por parte do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do PT. Esse comportamento está na base moral da corrupção, completou.
Ciro afirmou que o PT é um dos grandes responsáveis pela tragédia brasileira. Ele disse que nunca quis o apoio do PT  e que sempre afirmou que o Partido dos Trabalhadores tem a natureza do escorpião. Eu quero falar é com eleitorado do PT, que é o melhor, mas deve estar frustrado.
A declaração foi dada antes do pedetista participar de seminário sobre os desafios da justiça fiscal, realizado em São Paulo, nessa quinta-feira (2). O candidato chamou o acordo do PT com o PSB de um grosseiro equívoco e afirmou que todo o campo progressista saiu perdendo porque, segundo ele, a manobra petista teve como o único objetivo tirar segundos de TV de sua campanha.
Aí você sacrifica uma jovem promissora liderança de Pernambuco (a vereadora Marília Arraes) e sacrifica um candidato de Minas Gerais (Márcio Lacerda) com uma aliança imensa.
Sobre Marília, Ciro seguiu dizendo que foi uma violência com uma jovem que está começando a vida. "Cortar o pescoço de uma jovem pernambucana, politizada, nunca vi coisa igual.
Ciro garante que ainda não recebeu nenhum tipo de sinal de fumaça do PSB sobre o acordo fechado com o PT. Para ele, o mais chocante é o fato do PSB acertar um acordo para se omitir do debate em função da lógica de Pernambuco. Um equivoco grosseiro dessa oligarquia política que acha que me tirar segundos vai me impedir de apresentar minha mensagem, disse.
O candidato considera estranho o fato dos candidatos que estão mais próximos de Lula na pesquisa estarem sendo isolados. Aí tem, disse  referindo-se aos candidatos Jair Bolsonaro (PSL), Marina Silva (Rede) e ele próprio. Imagina se alguém vai conseguir esconder um Bolsonaro e uma Marina dessa disputa. Isso é a oligarquia partidária querendo tirar o povo da jogada e manter as tenebrosas transações em seus gabinetes.
VICE
O acordo com o PSB e a retirada da candidatura de Marília Arraes também está mexendo com a vaga de vice na chapa pedetista. Segundo interlocutores, o deputado Silvio Costa (Avante-PE), que seria candidato ao Senado na chapa de Marília, estaria se sentindo rifado e traído pelo PT  Costa foi um dos deputados mais atuantes na defesa da ex-presidente cassada Dilma Rousseff.
Costa, que vinha apoiando Marília, e é amigo pessoal de Ciro Gomes, já teria sido procurado pelo pedetista para ocupar a vaga de vice e aumentar a turbulência na eleição pernambucana. Ninguém é candidato a vice, mas faço gosto, disse  sem confirmar se recebeu o convite oficial. A campanha de Ciro também não confirma o convite.

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