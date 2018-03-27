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Tratamento

'Não vamos desistir de viver', diz blogueira com câncer

Desde agosto do ano passado, quando foi diagnosticada com câncer no estômago, ela divide com os seguidores o tratamento que tem feito

Publicado em 26 de Março de 2018 às 21:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2018 às 21:12
Desde agosto do ano passado, quando foi diagnosticada com câncer no estômago, ela divide com os seguidores o tratamento que tem feito Crédito: Reprodução | Instagram
A blogueira maranhense Nara Almeida publicou uma foto no Instagram sobre os últimos cinco dias em que esteve internada na UTI. Desde agosto do ano passado, quando foi diagnosticada com câncer no estômago, ela divide com os seguidores o tratamento que tem feito.
> Blogueira com câncer perde peso e pessoas pedem "qual é a dieta?"
"Já são cinco dias de UTI, cinco dias de lutas e dores inexplicáveis, mas nada supera o valor de poder respirar sem aparelhos. Passei três dias sedada, sem ter noção de nada, pensava que tinha perdido, mas sinto que Deus me deu uma nova chance, cada dia uma nova chance é uma nova melhora", escreveu Nara no último domingo, 25. "Não vamos desistir de viver", completou.
Há um semana, ela mostrou na rede social um antes e depois do próprio corpo e falou sobre a mudança de visão quando algo como um câncer afeta uma pessoa.
"Com o tempo, a gente aprende que tudo isso que achamos importante, como status, roupas, festas, dinheiro, é passageiro e passamos a enxergar o quanto nossa saúde é valiosa, nossa família, amigos, momentos... Só quem tem, só quem já lutou, só quem já perdeu ou tem parentes com o câncer sabe o sofrimento e a luta de cada dia para nós, cada batalha vencida é uma grande lição", escreveu.
Após descobrir a doença, ela perdeu 9kg em apenas três meses. Porém, alguns seguidores elogiaram o corpo dela e perguntaram sobre a dieta que ela estava fazendo.
"Tô chocada com a quantidade de directs que recebi de meninas perguntando qual dieta eu fiz pra ficar magrinha assim, todas elogiando e afirmando que estou com o corpo dos sonhos", escreveu na época. "O preço que estou pagando pra ter este corpo que vocês consideram 'dos sonhos' é muito alto."

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