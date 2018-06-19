'Não sou conhecido no Brasil', diz Alckmin a rádio

Geraldo Alckmin Crédito: Reprodução

Sem chegar aos 10% nas intenções de voto e rejeitado por 27% dos eleitores, o ex-governador de São Paulo e pré-candidato do PSDB à Presidência, Geraldo Alckmin, afirmou que patina nas pesquisas por não ser conhecido. Alckmin governou São Paulo em quatro mandatos diferentes e foi candidato ao Palácio do Planalto em 2006 pelo PSDB.

Em entrevista concedida à rádio "Jovem Pan", o tucano explicou seu desempenho considerado fraco até mesmo em São Paulo, estado que governou mas onde aparece atrás do deputado federal carioca Jair Bolsonaro (PSL-RJ). Segundo ele, a campanha não começou e a população ainda não prestou atenção no cenário eleitoral.

 Esquece pesquisa de intenção de voto. Então não vamos ter campanha. Eu acho que não começou a campanha  disse.

 Mas o senhor deveria sair na frente por ser conhecido, então  questionou uma das entrevistadoras.

 Eu não sou conhecido no Brasil  respondeu Alckmin.

 O senhor foi candidato à Presidência (em 2010)  indagou a jornalista.

 Mas o povo não sabe  disse Alckmin.

'DORIA É MEU CANDIDATO'

Na entrevista, o ex-governador também indicou que tentou convencer o ex-prefeito de São Paulo João Doria, a não se lançar ao governo do Estado de São Paulo. Alckmin, no entanto, admitiu que Doria é o seu candidato e o de seu partido para as eleições.

No estado, o tucano terá dois palanques: tanto o ex-prefeito quanto o atual governador, Márcio França (PSB), irão apoiá-lo na campanha nacional. Na entrevista, Alckmin citou uma conversa que teve com João Doria antes da definição das duas candidaturas. O ex-governador disse ter questionado seu correligionário sobre deixar a prefeitura após pouco mais de um ano no cargo. Segundo Alckmin, no entanto, Doria não abriu mão da candidatura, assim como França.

 Eu tentei unir os dois, mas o que posso fazer? Meu candidato é o João Doria, que é do PSDB. Agora, não vou brigar com Márcio França, que está indo bem 1 disse.

Durante a entrevista, o ex-governador de São Paulo também indicou que irá estudar a privatização de uma série de estatais e não descartou a venda da Caixa Econômica Federal e dos Correios para a iniciativa privada, além da desestatização do refino do Petróleo, hoje sob comando da Petrobras.

Alckmin também aproveitou para criticar o deputado Jair Bolsonaro. Segundo ele, a candidatura do parlamentar é "um horror" e reafirmou que os problemas do Brasil não serão resolvidos à bala. O político do PSDB atribuiu o desempenho do candidato do PSL ao fato de que o congressista estaria fazendo campanha "há três anos". Contudo, questionado se faria do deputado seu alvo preferencial na campanha, desconversou: