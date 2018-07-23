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Sobre movimento feminista

'Não estou preocupado com mulher de braço cabeludo', diz Bolsonaro

Pré-candidato do PSL ao Planalto abriu a série de entrevistas no GLOBO

Publicado em 23 de Julho de 2018 às 16:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2018 às 16:02
Jair Messias Bolsonaro Crédito: Reprodução | Instagram
Presidenciável e líder nas pesquisas de opinião na ausência do nome de Luiz Inácio Lula da Silva, Jair Bolsonaro foi o primeiro postulante ao Planalto a dar entrevistas ao GLOBO, no início da cobertura das campanhas eleitorais. O ex-capitão do Exército tenta atrair a advogada Janaina Paschoal para sua chapa na tentativa de melhorar seu desempenho entre o público feminino, onde tem apenas 13% das intenções de voto de acordo com o último Datafolha. Apesar da dificuldade em atrair as eleitoras, Bolsonaro afirmou na edição deste domingo que não está preocupado com o movimento feminista.
- Não estou preocupado com movimento de mulher com braço cabeludo. Não interessa. Quer depilar, depila; não quer, não depila.
O ex-militar diz ainda não pretender equilibrar a ocupação de cargos em seu governo, caso seja eleito, com nomeações de minorias.
- Não vai ter essa preocupação de afro, mulher ou gay. Quero gente que dê conta do recado. Pode ter 14 mulheres até.
Ainda na mesma entrevista, Bolsonaro admite desconhecer assuntos econômicos e diz que quem responde por ele nesta área é o consultor Paulo Guedes  o seu Posto Ipiranga.

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