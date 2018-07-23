'Não estou preocupado com mulher de braço cabeludo', diz Bolsonaro

Jair Messias Bolsonaro Crédito: Reprodução | Instagram

Presidenciável e líder nas pesquisas de opinião na ausência do nome de Luiz Inácio Lula da Silva, Jair Bolsonaro foi o primeiro postulante ao Planalto a dar entrevistas ao GLOBO, no início da cobertura das campanhas eleitorais. O ex-capitão do Exército tenta atrair a advogada Janaina Paschoal para sua chapa na tentativa de melhorar seu desempenho entre o público feminino, onde tem apenas 13% das intenções de voto de acordo com o último Datafolha. Apesar da dificuldade em atrair as eleitoras, Bolsonaro afirmou na edição deste domingo que não está preocupado com o movimento feminista.

- Não estou preocupado com movimento de mulher com braço cabeludo. Não interessa. Quer depilar, depila; não quer, não depila.

O ex-militar diz ainda não pretender equilibrar a ocupação de cargos em seu governo, caso seja eleito, com nomeações de minorias.

- Não vai ter essa preocupação de afro, mulher ou gay. Quero gente que dê conta do recado. Pode ter 14 mulheres até.