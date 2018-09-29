'Não aceito resultado diferente da minha eleição', diz Bolsonaro

Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução

Jair Bolsonaro (PSL) disse, em entrevista nesta sexta-feira 28, que não aceitará resultado das eleições diferente de sua vitória. A declaração foi dada após o jornalista José Luis Datena, da Band, perguntá-lo qual seria a reação das instituições militares em caso de vitória do candidato do PT, Fernando Haddad. O presidenciável(PSL) disse, em entrevista nesta sexta-feira 28, que não aceitará resultado das eleições diferente de sua vitória. A declaração foi dada após o jornalista José Luis Datena, da Band, perguntá-lo qual seria a reação das instituições militares em caso de vitória do candidato do PT,

Sobre as instituições militares aceitarem o resultado, eu não posso falar pelos comandantes militares. Eu, pelo que eu vejo nas ruas, eu não aceito resultado das eleições diferente da minha eleição. Isso é um ponto de vista fechado, disse o presidenciável em seu quarto Hospital Israelita Albert Einstein - Bolsonaro receber alta neste fim de semana.

Questionado se esta opinião não seria antidemocrática, Bolsonaro negou e criticou os métodos utilizados nas eleições brasileiras. É um sistema eleitoral que não existe em nenhum outro lugar do mundo. Eu apresentei um antídoto pra isso, mas a senhora Raquel Dodge (procuradora-geral da República) questionou o argumento, disse.

O presidenciável também comentou as falas do general Hamilton Mourão, o vice de sua chapa, que criticou o 13.º salário em uma palestra. Bolsonaro disse que já havia advertido para que Mourão evitasse falar em público para evitar dor de cabeça, mas que na terceira chamada teve que subir o tom.

Na terceira vez, falei: com todo respeito general, daqui pra frente, até as eleições, o senhor não fala mais nada, disse. Bolsonaro afirmou também que faltou malícia de Mourão no trato com a imprensa. "Um vice geralmente não apita nada, mas atrapalha muito", acrescentou.

Ele disse também que, por recomendações médicas, não poderá sair de casa até o próximo dia 10, mas que vai aproveitar o momento para estar mais ativo nas redes sociais. Ele disse estar, numa escala de 0 a 10, com o estado de saúde número 8. Estou me sentindo bem, com gás.

Depois deste prazo, Bolsonaro disse que não pretende ficar exposto ao público, não para evitar uma segunda agressão, mas com medo, por exemplo, de um abraço de um fã.

Bolsonaro também falou sobre o divórcio entre ele e sua ex-mulher

Bolsonaro também se defendeu da matéria publicada pela revista Veja que trata do processo de divórcio entre o candidato e sua segunda ex-mulher, Ana Cristina Valle. No documento, Ana Cristina acusa o ex-marido de ter gastos incompatíveis com a renda de parlamentar e, até mesmo, de ter roubado dinheiro e joias do cofre que mantinha num banco.