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Declaração

'Não aceito resultado diferente da minha eleição', diz Bolsonaro

Em entrevista à Band, candidato do PSL nega que sua postura seja antidemocrática e critica sistema eleitoral brasileiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 set 2018 às 10:15

Publicado em 29 de Setembro de 2018 às 10:15

Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução
O presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) disse, em entrevista nesta sexta-feira 28, que não aceitará resultado das eleições diferente de sua vitória. A declaração foi dada após o jornalista José Luis Datena, da Band, perguntá-lo qual seria a reação das instituições militares em caso de vitória do candidato do PT, Fernando Haddad.
Sobre as instituições militares aceitarem o resultado, eu não posso falar pelos comandantes militares. Eu, pelo que eu vejo nas ruas, eu não aceito resultado das eleições diferente da minha eleição. Isso é um ponto de vista fechado, disse o presidenciável em seu quarto Hospital Israelita Albert Einstein - Bolsonaro receber alta neste fim de semana.
Questionado se esta opinião não seria antidemocrática, Bolsonaro negou e criticou os métodos utilizados nas eleições brasileiras. É um sistema eleitoral que não existe em nenhum outro lugar do mundo. Eu apresentei um antídoto pra isso, mas a senhora Raquel Dodge (procuradora-geral da República) questionou o argumento, disse.
O presidenciável também comentou as falas do general Hamilton Mourão, o vice de sua chapa, que criticou o 13.º salário em uma palestra. Bolsonaro disse que já havia advertido para que Mourão evitasse falar em público para evitar dor de cabeça, mas que na terceira chamada teve que subir o tom.
Na terceira vez, falei: com todo respeito general, daqui pra frente, até as eleições, o senhor não fala mais nada, disse. Bolsonaro afirmou também que faltou malícia de Mourão no trato com a imprensa. "Um vice geralmente não apita nada, mas atrapalha muito", acrescentou.
Ele disse também que, por recomendações médicas, não poderá sair de casa até o próximo dia 10, mas que vai aproveitar o momento para estar mais ativo nas redes sociais. Ele disse estar, numa escala de 0 a 10, com o estado de saúde número 8. Estou me sentindo bem, com gás.
Depois deste prazo, Bolsonaro disse que não pretende ficar exposto ao público, não para evitar uma segunda agressão, mas com medo, por exemplo, de um abraço de um fã.
Bolsonaro também falou sobre o divórcio entre ele e sua ex-mulher
Bolsonaro também se defendeu da matéria publicada pela revista Veja que trata do processo de divórcio entre o candidato e sua segunda ex-mulher, Ana Cristina Valle. No documento, Ana Cristina acusa o ex-marido de ter gastos incompatíveis com a renda de parlamentar e, até mesmo, de ter roubado dinheiro e joias do cofre que mantinha num banco.
O presidenciável disse que o processo do divórcio deu um probleminha ali, mas que nada do relatado pela revista aconteceu. Em uma separação, é comum ter problema, é litigiosa. As cotoveladas acontecem de ambas as partes. Ali, tem a partilha de bens, tem a guarda do filho. A própria ex-companheira minha disse claramente que, de sangue quente, fala-se de coisas que não existem, disse.

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