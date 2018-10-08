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Terceiro lugar

'Muito obrigado, Brasil', diz Ciro após ficar fora do segundo turno

Candidato, que torcia por uma virada até o último momento, ficou em terceiro lugar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2018 às 00:08

Publicado em 08 de Outubro de 2018 às 00:08

Ciro Gomes (PDT) agradece os votos que recebeu neste domingo (07) Crédito: Reprodução/Instagram
O candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes , publicou na noite deste domingo (7) em sua conta no Facebook uma imagem com a frase "muito obrigado, Brasil", após a confirmação de que o segundo turno da eleição presidencial será disputado entre Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT).
> Veja a apuração completa dos votos no ES
Ciro obteve votação menor do que apontavam as pesquisas, frustrando a expectativa, nutrida por ele até o fim, de que viria uma onda de votos em seu favor na reta final. Mantendo-se motivado, o candidato acreditava que conseguiria crescer e ultrapassar Haddad. Mas, com 96% das urnas apuradas, aparece 12,5% dos votos. Bolsonaro está com 46,6% e Haddad tem 28,4%.
A decepção foi tanta, que Ciro desistiu de dar uma entrevista coletiva à imprensa que já havia programado, mesmo em caso de derrota. A fala estava prevista para acontecer no comitê da campanha no centro de Fortaleza. O local foi esvaziando aos poucos, conforme avançava a apuração.

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