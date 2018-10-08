'Muito obrigado, Brasil', diz Ciro após ficar fora do segundo turno

Ciro Gomes (PDT) agradece os votos que recebeu neste domingo (07) Crédito: Reprodução/Instagram

O candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes , publicou na noite deste domingo (7) em sua conta no Facebook uma imagem com a frase "muito obrigado, Brasil", após a confirmação de que o segundo turno da eleição presidencial será disputado entre Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT).

Ciro obteve votação menor do que apontavam as pesquisas, frustrando a expectativa, nutrida por ele até o fim, de que viria uma onda de votos em seu favor na reta final. Mantendo-se motivado, o candidato acreditava que conseguiria crescer e ultrapassar Haddad. Mas, com 96% das urnas apuradas, aparece 12,5% dos votos. Bolsonaro está com 46,6% e Haddad tem 28,4%.