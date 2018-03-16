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Filha de Marielle Franco

'Mataram a minha mãe e mais 46 mil eleitores'

Estudante de 19 anos postou mensagem em uma rede social nesta quinta-feira

Publicado em 15 de Março de 2018 às 21:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mar 2018 às 21:30
Filha de vereadora posta em rede social Crédito: Reprodução
A filha da vereadora Marielle Franco, morta na noite da quarta-feira junto com o motorista Anderson Pedro Gomes, postou uma mensagem na tarde desta quinta-feira em uma rede social. A estudante de 19 anos escreveu sobre o ativismo da mãe, e se referiu ao fato de ela ter sido a quinta mais votada da cidade nas últimas eleições:
"Mataram a minha mãe e mais 46 mil eleitores! Nós seremos resistência por que você foi luta! Te amo! #mariellevive", escreveu.
O clima de revolta e tristeza marcou o enterro da vereadora na tarde desta quina-feira, no Cemitério do Caju. Amigos e parentes se emocionaram ao lembrar de Marielle, que levantava as bandeiras do feminismo e da defesa da população das favelas.
Marielle voltava de um evento quando seu carro foi alvejado por volta das 21h30, no Estácio. Além dela, estavam no veículo o motorista Anderson Pedro Gomes, que foi morto, e uma assessora, que sobreviveu e já prestou depoimento à polícia. De acordo com a polícia, os disparos foram feitos com uma pistola 9mm.
Ainda segundo a perícia, os tiros foram feitos por pelo menos um atirador experiente. Isso porque as primeiras marcas de tiros indicam que os disparos começaram a ser feitos quando o veículo dos criminosos ainda se alinhava ao de Marielle. A Polícia Civil vai pedir as imagens de câmeras de seguranças próximas para tentar identificar os criminosos.
 

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