"É mais uma tragédia humana", diz Raquel sobre lama de Brumadinho Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

É mais uma tragédia humana e ambiental que atinge o estado e que reforça a preocupação com problemas crônicos e graves em nosso país, afirmou, ao lamentar o fato que, segundo ela, requer providências firmes das instituições.

As informações foram divulgadas pela Procuradoria-Geral da República.

Segundo a PGR, Raquel Dodge telefonou para integrantes do Ministério Público Federal e Estadual em Minas Gerais. Ela falou com a procuradora-chefe do MPF em Minas Gerais, Isabela de Holanda Cavalcanti, o procurador da República, Helder Magno da Silva  que é o procurador natural do caso  e com o procurador-geral de Justiça, Antônio Sérgio Tonet.

A Procuradoria-geral ainda afirma, por meio de nota, que Raquel ofereceu apoio integral da Administração para a elucidação da tragédia e destacou a importância da atuação conjunta entre os MPs estadual e federal no caso.

Raquel Dodge também falou com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, a quem informou as providências já adotadas por parte do Ministério Público e indicou interlocutores do MP, que já se deslocaram para Brumadinho.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o rompimento aconteceu na altura do km 50 da Rodovia MG-040. Um helicóptero dos bombeiros sobrevoa a região.