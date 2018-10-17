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'Guerra' no Twitter: Bolsonaro e Haddad discutem em rede social

Candidato do PSL chamou petista de poste, e Haddad o chamou para um debate
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 out 2018 às 00:37

Publicado em 17 de Outubro de 2018 às 00:37

Bolsonaro (PSL) e Haddad (PT) discutem pelo Twitter Crédito: Reprodução
Sem debates na TV, o Twitter virou campo de batalha entre os presidenciáveis Fernando Haddad (PT) e Jair Bolsonaro (PSL). Os candidatos trocaram farpas pela rede social na tarde desta terça-feira (16) após o capitão da reserva dizer, sem citar o nome de Haddad, que o petista é "fantoche de corrupto". O candidato do PT rebateu, em seguida, respondendo diretamente o post do adversário: "Tuitar e fazer live é fácil", e desafiou Bolsonaro para participar de um debate.
Essa história de o fantoche de corrupto admitir erros do seu partido é pra boi dormir. A corrupção nos governos Lula/Dilma não era caso isolado, era regra para governar. Por isso estão presos presidente, tesoureiros, ministros marketeiros, etc, além de tantos outros investigados.
"Tuitar e fazer live é fácil, deputado. Vamos debater frente a frente, com educação, em uma enfermaria se precisar. O povo quer ver você aparecer na entrevista de emprego", escreveu Haddad no twitter diretamente para Bolsonaro.
Bolsonaro respondeu dizendo que 'quem conversa com poste é bêbado':
"Senhor Andrade, quem conversa com poste é bêbado. Existe um que está preso por corrupção e você vai toda semana na cadeia visitá-lo intimamente além de receber ordens ! Cuidado que pelo desenrolar das notícias reveladas você pode ser o próximo!"
Depois das trocas de farpas, Haddad publicou a imagem do cenário de debate da Globo com a frase "Te espero aqui, deputado".
O candidato do PSL não respondeu ao petista, e apenas postou 'vamos ao que interessa' e publicou o link de seu plano de governo.

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