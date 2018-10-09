É falso boletim em que votação de Haddad é maior que total de eleitores

É falsa a imagem de um Boletim de Urna que circula em redes sociais e em aplicativos de mensagens instantâneas e indica que o candidato do PT à Presidência da República, Fernando Haddad, teve, em uma das seções eleitorais, mais votos que o número de pessoas que usaram a urna eletrônica.

Ainda de acordo com a peça de desinformação, nenhum voto teria sido registrado para os candidatos Jair Bolsonaro (PSL) e Geraldo Alckmin (PSDB), o que também é falso.

Gazeta Online é parte. As informações foram checadas pelo projeto Comprova , coalizão da qual oé parte.

Boletim de urna em que votação de Haddad é maior do que o total de eleitores é falso Crédito: Reprodução

De acordo com a foto digitalmente alterada, Haddad teria computado 9.909 votos, enquanto o número de eleitores que compareceram à votação seria de 477. A imagem viral, além de não mostrar o boletim inteiro, não mostra o número da seção e do município.

documento original. A votação aconteceu na cidade de Nagóia, no Japão  município 30198, na documentação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Haddad teve, na verdade, nove votos (0009 na numeração do boletim). O Comprova teve acesso ao documento original. A votação aconteceu na cidade de Nagóia, no Japão  município 30198, na documentação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Haddad teve, na verdade, nove votos (0009 na numeração do boletim).

A foto original do boletim de urna de uma seção eleitoral de Nagoia, no Japão. Foram nove os votos para Haddad, e não mais de mil como sugere imagem manipulada. Crédito: Reprodução

Além disso, Boletins de Urna regulares não exibem nomes de candidatos que não receberam votos, ao contrário do que a imagem que circula nas redes faz supor, como informa o TSE ao Comprova.

Também é possível observar que a foto falsa que circula na internet exibe borrões nos números dos candidatos que não teriam recebido nenhum voto, como no caso do dígito zero mais à direita junto aos nomes dos candidatos Alckmin e Bolsonaro.

O tucano e o candidato do PSL, que está no segundo turno com Haddad, obtiveram, respectivamente 11 e 372 votos em Nagóia.

O Boletim de Urna original mostra que, naquela seção, de 777 eleitores aptos a votar, 477 compareceram e 300 não compareceram  estes dados conferem com os apresentados na imagem alterada.

Os números de "resumo de correspondência" e "código de verificação" são os mesmos na imagem falsa e na verdadeira. O horário também corresponde nas duas imagens.