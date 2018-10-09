É falso boletim em que votação de Haddad é maior que total de eleitores

É falsa a imagem de um Boletim de Urna que circula em redes sociais e em aplicativos de mensagens instantâneas e indica que o candidato do PT à Presidência da República, Fernando Haddad, teve, em uma das seções eleitorais, mais votos que o número de pessoas que usaram a urna eletrônica.
Ainda de acordo com a peça de desinformação, nenhum voto teria sido registrado para os candidatos Jair Bolsonaro (PSL) e Geraldo Alckmin (PSDB), o que também é falso.
As informações foram checadas pelo projeto Comprova, coalizão da qual o Gazeta Online é parte.
De acordo com a foto digitalmente alterada, Haddad teria computado 9.909 votos, enquanto o número de eleitores que compareceram à votação seria de 477. A imagem viral, além de não mostrar o boletim inteiro, não mostra o número da seção e do município.
O Comprova teve acesso ao documento original documento original. A votação aconteceu na cidade de Nagóia, no Japão município 30198, na documentação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Haddad teve, na verdade, nove votos (0009 na numeração do boletim).
Além disso, Boletins de Urna regulares não exibem nomes de candidatos que não receberam votos, ao contrário do que a imagem que circula nas redes faz supor, como informa o TSE ao Comprova.
Também é possível observar que a foto falsa que circula na internet exibe borrões nos números dos candidatos que não teriam recebido nenhum voto, como no caso do dígito zero mais à direita junto aos nomes dos candidatos Alckmin e Bolsonaro.
O tucano e o candidato do PSL, que está no segundo turno com Haddad, obtiveram, respectivamente 11 e 372 votos em Nagóia.
O Boletim de Urna original mostra que, naquela seção, de 777 eleitores aptos a votar, 477 compareceram e 300 não compareceram estes dados conferem com os apresentados na imagem alterada.
Os números de "resumo de correspondência" e "código de verificação" são os mesmos na imagem falsa e na verdadeira. O horário também corresponde nas duas imagens.
Além de circular em correntes de WhatsApp com o objetivo de deslegitimar as urnas eletrônicas, a imagem falsa do Boletim de Urna também foi compartilhada no perfil oficial de Jair Bolsonaro no Instagram pelo Stories ferramenta em que fotos e vídeos desaparecem após 24 horas.