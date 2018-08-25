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COMPROVA

É falsa a informação de que pesquisa do Datafolha não tem registro

Homem fez busca incorreta no TSE e espalhou a mensagem de que a pesquisa não era registrada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2018 às 22:35

Publicado em 24 de Agosto de 2018 às 22:35

É falsa a informação de que a pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada na terça-feira, 21 de agosto, não tem registro na Justiça Eleitoral. O boato se espalhou nas redes sociais e no WhatsApp após um homem, que não se identifica, gravar um vídeo lendo o resultado da pesquisa no portal de notícias G1 e procurando o registro dela no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Como o homem preencheu os campos de busca no site do TSE de maneira errada, ele não consegue encontrar o registro da pesquisa e, então, acusa: Ou a Globo.com está mentindo, ou o Datafolha está mentindo, ou o Tribunal Superior Eleitoral está mentindo. São três responsabilidades: de quem registra, de quem diz que registrou e de quem está passando a informação.
Foram dois os equívocos do autor do vídeo: no campo para preencher o período da pesquisa, o correto não é colocar os dias em que ela foi realizada nas ruas, mas a data do seu registro. Como esta informação não costuma constar nas notícias, ela não precisa ser informada na busca: basta preencher o número correto do registro, que neste caso é BR-04023/2018. Este foi o segundo equívoco do homem: ele digitou o número sem o hífen.
Para dizer que pesquisa Datafolha não tem registro, homem fez busca de forma errada no site do TSE Crédito: Reprodução
O vídeo foi checado pelo projeto Comprova, uma coalizão com 24 veículos de imprensa do brasil formada para combater a desinformação na campanha presidencial. A Rede Gazeta faz parte do Comprova, por meio do Gazeta Online. Você pode enviar fotos, vídeos, memes, áudios e textos suspeitos para verificação por meio do WhatsApp (11) 97795-0022.
Para não se enganar mais, confira o passo-a-passo para pesquisar se uma pesquisa tem, ou não, registro no TSE:
1. Acesse o site do TSE
2. Na aba Eleições, clique em Pesquisas eleitorais - Eleições 2018
3. Na parte de baixo da página, clique em Consulta às pesquisas registradas
4. Preencha os campos corretamente e clique em Pesquisar. Se a pesquisa for da disputa presidencial, escolha Eleições gerais 2018 no campo Eleição e Brasil no campo UF. Se não souber a data de registro, não tem problema. Basta inserir o número de registro corretamente, com o hífen.
5. Pronto, você já pode ter a certeza de que a pesquisa foi registrada.
Ou veja neste tutorial que o projeto Comprova preparou:
O vídeo foi gravado no dia 22 de agosto e o primeiro registro dele no Facebook é do mesmo dia, às 20h42. O autor não foi identificado. A gravação foi compartilhada por várias outras páginas, alcançando um total de mais de 15 mil interações e 160 mil visualizações em dois dias. Na quinta-feira, 23 de agosto, o G1 publicou a verificação deste vídeo.
As pesquisas eleitorais feitas nos Estados ou nos municípios são registradas nos respectivos Tribunais Regionais Eleitorais dos Estados.

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