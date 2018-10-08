Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • 'Ele não, sem dúvida', diz Ciro sobre apoio no segundo turno
2º turno

'Ele não, sem dúvida', diz Ciro sobre apoio no segundo turno

Candidato do PDT deixou claro que não irá apoiar Bolsonaro, mas evitou declarar apoio a Haddad
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2018 às 00:35

Publicado em 08 de Outubro de 2018 às 00:35

Ciro Gomes (PDT) Crédito: Marcia Foletto / Agência O Globo
O candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes , deixou claro na noite deste domingo (7) que não irá apoiar Jair Bolsonaro (PSL) no segundo turno da eleição presidencial, mas evitou declarar apoio a Fernando Haddad (PT).
> Veja a apuração completa dos votos do ES
Ciro disse que ainda precisará debater a posição com seus aliados, mas afirmou que tem uma história em defesa da "democracia" e contra o "fascismo", em referência velada a Bolsonaro. Perguntado se já havia um veto, disse: "Ele não, sem dúvida".
Mais cedo, o candidato publicou em sua conta no Facebook uma imagem com a frase "muito obrigado, Brasil", após a confirmação de que estaria fora do segundo turno. Ciro obteve votação menor do que apontavam as pesquisas, frustrando a expectativa , nutrida por ele até o fim, de que viria uma onda de votos em seu favor na reta final.
Mantendo-se motivado, o candidato acreditava que conseguiria crescer e ultrapassar Haddad. Mas, com 96% das urnas apuradas, aparece 12,5% dos votos. Bolsonaro está com 46,6% e Haddad tem 28,4%.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Renovação da FCA: contrato deve obrigar estudo para contorno em MG
Imagem de destaque
PM que matou mulheres em Cariacica é investigado por morte de trans
Imagem de destaque
10 profissões nas áreas de tecnologia e dados para quem quer mudar de carreira

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados