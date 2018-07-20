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Cirurgia

'Dr. Bumbum' sugere que erro pode ter sido do hospital

Barra D'Or afirma que prestou todo atendimento adequado à paciente

Publicado em 20 de Julho de 2018 às 02:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2018 às 02:00
O médico Denis Cesar Barros Furtado é conhecido como "Doutor Bumbum" Crédito: Reprodução/Facebook
Num dos vídeos publicados em sua página no Instagram, o médico Denis Furtado, de 45 anos, conhecido como 'Doutor Bumbum', sugere que o erro pode ter sido do Hospital Barra D'Or, para onde a bancária Lilian Calixto foi levada ao passar mal, após a cirurgia. Segundo Denis, a paciente teve uma queda de pressão, por volta das 23h30m, e foi levada à unidade hospitalar, onde "chegou lúcida".
"A paciente saiu íntegra do meu consultório, andando, desceu as escadas, conversou com todo mundo que estava lá, riu (...) Ela chegou andando (ao hospital), lúcida, como diz o laudo da própria médica. A vítima veio a falecer horas depois dentro da unidade. Quero saber o que é isso", encerra.
O advogado Marcus Cezar Braga, que se apresentou como possível novo advogado de Denis, também levantou a possibilidade de o Barra D'Or ser responsabilizado. Ele disse que, se pegar a causa, a linha de defesa será questionar se a morte da paciente foi em função do procedimento estético ou por conta do atendimento recebido no hospital.
Por meio de nota, o Barra D'Or afirmou que "prestou adequado atendimento à paciente e, devido ao caso, acionou as autoridades competentes que se encontram apurando o ocorrido".
 

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