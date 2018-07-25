'Centrão não tem dono, tem gente esperta', diz Jucá

Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil

O presidente nacional do MDB, senador Romero Jucá (RR), disse nesta terça-feira, durante uma reunião da cúpula do partido, que pretende intensificar as conversas com os caciques do centrão para tentar cooptar os partidos do bloco (DEM, PP, PR, PRB e Solidariedade) para a candidatura do ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles.

Para Jucá, o anúncio do acordo dos partidos com pré-candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, não impede eventuais defecções no grupo. A convenção do MDB que poderá homologar a candidatura de Meirelles vai ocorrer no dia 2 de agosto. O prazo final para registrar as coligações na Justiça Eleitoral termina em 15 de agosto. Até lá, o MDB vai tentar tirar aliados de Alckmin.

— Por mais que queiram aparentar ser dono do centrão, o centrão não tem dono, tem é gente esperta e esse processo (de conversa para apoio a Meirelles) está em andamento — disse Jucá.

Na visão de Jucá, Meirelles é o pré-candidato que mais cresce na campanha. Ao comparar Meirelles e Alckmin, o presidente do MDB disse que o desgaste do tucano, um político tradicional, favorece Meirelles.

— O Alckmin é figurinha carimbada, testada, conhecida. O Meirelles não é conhecido. Isso em eleição pesa muito. É mais fácil você formar uma imagem do que transformar uma imagem. A eleição não está decidida. Tem candidato que, se deixar falar, é melhor pra gente. Teve candidato ai que já decidiu presidência da Câmara e do Senado e nem ganharam nada ainda — disse.

Ao lado de Jucá, o pré-candidato Meirelles procurou destacar seus pontos fortes na disputa.

— Quando mostrarmos na televisão que a minha candidatura é oficial, forte e que tem o apoio do partido no país inteiro, nós deslancharemos. Eu tenho uma história no governo Lula. Durante oito anos, o Brasil cresceu muito, criamos muitos empregos. E no governo Temer tiramos o país da maior recessão. Com a nossa vitória, o nível de confiança voltará a crescer — disse Meirelles.