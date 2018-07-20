'Centrão' fecha apoio a Alckmin e apresenta pauta de reivindicações

Em encontro com o pré-candidato Geraldo Alckmin (PSDB), em São Paulo, o blocão (DEM, PP, PR, PRB e SD) fechou um acordo para apoiar o tucano para a Presidência da República. Dirigentes saíram do encontro afirmando que aliança está consolidada. O anúncio formal será feito na próxima semana.
Já está fechado disse o presidente de um dos partidos.
Na reunião, o blocão levou uma pauta de reivindicações como condição para fechar uma aliança, segundo fontes ouvidas pelo GLOBO. Dirigentes das siglas discutiram a possível formação de um governo e saíram do encontro afirmando que agora apenas levarão a posição às instâncias regionais dos partidos para resolverem eventuais divergências nos palanques.
Os partidos querem algumas garantias para anunciar o apoio ao tucano, que já é dado como certo entre alguns dirigentes das agremiações. Alguns parlamentares já foram até mesmo avisados de que chegou-se a um entendimento.
O GLOBO obteve relatos do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina de que o presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, telefonou para algumas lideranças comunicando a aliança com Alckmin. Nogueira nega publicamente o acordo e diz que o bloco partidário decidiu que a decisão sobre o apoio só será anunciada na próxima quinta-feira.
Apesar da proximidade de dois partidos do blocão PP e Solidariedade com a pré-candidatura de Ciro Gomes (PDT), ambas as legendas aceitam bandear-se para o lado de Alckmin. O movimento depende de uma velha moeda de troca da política real: a distribuição de cargos e verbas. O chamado "blocão" representa 164 deputados e 2 minutos e 35 segundos no tempo de rádio e TV durante a propaganda eleitoral.
Um dos itens apresentados na reunião foi uma condição de Paulinho da Força (SD-SP): o compromisso de um novo modelo de financiamento de sindicatos. Com o fim do imposto sindical, que obrigava os trabalhadores a contribuir com as associações, a fonte de dinheiro de seus colegas começou a secar. Paulinho, o principal dirigente da legenda, é oriundo da Força Sindical e defende o interesses dos grupos organizados. Segundo um dos participantes, Alckmin aceitou discutir o assunto.
O PP teve a garantia de que manterá espaços importantes. O presidente da legenda resistia a um acordo com Alckmin por conta de problemas no seu palanque eleitoral, no Piauí, onde ele é ligado ao PT. Mas a posição de Ciro Nogueira nunca foi unânime dentro do PP, tanto que a ala governista atuou em favor de uma aliança com Alckmin.
O líder do governo na Câmara, Aguinaldo Ribeiro (PB), esteve com o presidente Michel Temer antes de embarcar para São Paulo, onde foi o representante do PP no encontro com o tucano. Ao arriscar-se neste fim de ano, o PP poderia abrir mão de um verdadeiro latifúndio: ministérios da Agricultura, Cidades e Saúde, além da presidência da Caixa Econômica, já que o Planalto pressionou publicamente a legenda a não apoiar Ciro Gomes, candidato que trata o presidente como "bandido".
O jantar de quarta-feira (17) e o café desta quinta-feira serviram para que os cinco partidos do "blocão" fechassem a pauta. Neste contexto, o pragmatismo do ex-deputado Valdemar Costa Neto, que controla o PR, foi fundamental. Ele explicou que o maior interesse do PR sempre foi eleger uma grande bancada de deputados. O mesmo interesse dos demais, que viram a base de qualquer governo e ainda fazem o presidente da Câmara.
Neste contexto, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), que queria apoio a Ciro, foi convencido e agora deve lutar para se eleger novamente deputado e chefe da Câmara.
DORIA TERÁ VICE DO DEM
Nesta sexta-feira, a cúpula do DEM participará de um evento em São Paulo para anunciar o líder do DEM na Câmara, Rodrigo Garcia, como vice da chapa do PSDB de João Doria, pré-candidato a governador de São Paulo.
Os partidos rejeitam a pecha de que estão negociando cargos, espaços ou verbas. Alegam que a demonstração disso é a escolha do empresário Josué Gomes para o cargo de vice.
Filho do ex-vice-presidente José Alencar, Josué nunca encontrou resistência na campanha tucana para ocupar a vaga de vice. Em conversas reservadas, Alckmin fala bem do empresário e considera que ele tem um perfil que agrega politicamente à chapa tucana por ser um nome novo na política. Essa característica seria uma vacina para a imagem de Alckmin de político tradicional.
Alckmin está satisfeito que terá nosso apoio, está tudo praticamente certo. Agora, cada partido vai fazer seu dever de casa, conversar internamente disse um dos dirigentes do "blocão".
O deputado do PP Jerônimo Goergen, afirmou que a escolha de Alckmin é um "alívio" para os filiados do partido no Rio Grande do Sul.
Ficamos todos aliviados com a notícia porque tínhamos medo de que o partido fosse com Ciro. A linha política do Alckmin é muito mais confortável para nós, do que a do Ciro.
VERBORRAGIA ATRAPALHOU
Antes do encontro com Alckmin, os partidos se reuniram e avaliaram que não era possível confiar em Ciro Gomes. Segundo um dos dirigentes, o comportamento de Ciro, sua verborragia foram cruciais para que o pêndulo voltasse a balançar para o lado de Alckmin. Os tucanos e parte do DEM armaram uma força-tarefa para reforçar esse entendimento de que Ciro Gomes não era confiável e que não tinha " filtro". Segundo um parlamentar experiente, "prevaleceu o bom senso".
Eles não gostaram das declarações de Ciro sobre uma promotora e avaliaram que ele é incontrolável.
Tucanos e democratas ligados à Alckmin dizem que o clima mudou.
Revertemos o jogo. Se fosse hoje, o anúncio seria de apoio a Alckmin disse um integrante do DEM.
O chamado "blocão" foi uma articulação de Rodrigo Maia para reunir os partidos de centro e fazê-los ter um único candidato na eleição presidencial de 2018.