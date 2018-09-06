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Ataque em MG

'Brasil precisa reagir', diz Magno Malta sobre ataque a Bolsonaro

Senador do Espírito Santo está a caminho de Juiz de Fora, onde o presidenciável foi hospitalizado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 set 2018 às 20:46

Publicado em 06 de Setembro de 2018 às 20:46

Magno Malta e Jair Bolsonaro posam em foto publicada nas redes sociais do senador Crédito: Arquivo
O senador Magno Malta (PR) está a caminho de Juiz de Fora, em Minas Gerais, onde o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) recebeu uma facada e foi hospitalizado. Em vídeo gravado no trajeto e publicado nas redes sociais dele na tarde desta quinta-feira (06), o senador, candidato à reeleição, menciona quatro vezes a necessidade de "reagir".
"O Brasil está desnudo. Precisamos reagir, ganhar essa eleição no primeiro turno porque querem pará-lo de todo jeito. Vejam... nas vésperas do dia da Pátria. Recebi a notícia agora de Eduardo e Flávio Bolsonaro que ele está passando bem, mas foi esfaqueado. As facadas foram no abdômen. O indivíduo está preso na PF. O Brasil precisa reagir. Nós precisamos reagir porque essa canalhada se juntou para pará-lo de todo jeito", afirmou.
No vídeo de um minuto, ele ainda convoca os apoiadores do presidenciável para que façam orações, depois de dizer, mais uma vez, que "é a nossa hora de reagir".
A assessoria de Magno também distribuiu um áudio com comentários dele sobre o atentado. Na gravação, o senador afirma que o episódio deve servir para que Bolsonaro ganhe a eleição no primeiro turno, pois, caso a disputa seja esticada para uma segunda votação, "eles vão armar" contra o aliado dele.
Magno é um dos principais aliados de Bolsonaro. Foi cotado para ser o vice na chapa, mas optou por concorrer a reeleição. Também tem bom trânsito com o deputado federal e participa de agendas com ele dentro e fora do Espírito Santo.

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